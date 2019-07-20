Швейцария: Суперлига 2019-2020
Тун
2:2
Конец матча
Стадион: Арена Тун
Нёвшатель Ксамакс
13' Желтая карточкаCharles-Andre Doudin
25' Желтая карточкаBasil Stillhart
0:1
26' ПенальтиНуццоло Рафаэль
0:2
52' ГолНуццоло Рафаэль
1:2
55' ПенальтиСоргич Деян
56' Желтая карточкаTaulan Seferi Sulejmanov
64' Желтая карточкаPietro Di Nardo
67' Желтая карточкаРапп Симоне
74' Вторая желтая карточкаTaulan Seferi Sulejmanov
2:2
80' ГолРапп Симоне
80' Вторая желтая карточкаPietro Di Nardo
90' Желтая карточкаLaurent Walthert
90' Желтая карточкаДжурич Игорь
39
Йосс
Свен
25
Биглер
Кевин
29
Nias
Hefti
13
Рапп
Симоне
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
-
29 Nias HeftiПолузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Mike GomesЗащитник
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
16 Сейду ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Safet Alic
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
25'
26'
0:1
52'
0:2
55'
1:2
64'
67'
80'
2:2
80'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Тун: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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