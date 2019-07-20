Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тун
2:2
Конец матча

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
13' Желтая карточка
Charles-Andre Doudin
25' Желтая карточка
Basil Stillhart
0:1
26' Пенальти
Нуццоло Рафаэль
0:2
52' Гол
Нуццоло Рафаэль
1:2
55' Пенальти
Соргич Деян
56' Желтая карточка
Taulan Seferi Sulejmanov
64' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
67' Желтая карточка
Рапп Симоне
74' Вторая желтая карточка
Taulan Seferi Sulejmanov
2:2
80' Гол
Рапп Симоне
80' Вторая желтая карточка
Pietro Di Nardo
90' Желтая карточка
Laurent Walthert
90' Желтая карточка
Джурич Игорь
90'+6
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
39
Йосс
Свен
7
Кастроман
Мигель
10
Basil
Stillhart
25
Биглер
Кевин
29
Nias
Hefti
9
Соргич
Деян
13
Рапп
Симоне
30
Laurent
Walthert
23
Mike
Gomes
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
10
Charles-Andre
Doudin
6
Pietro
Di
Nardo
7
Thibault
Corbaz
17
Taulan
Seferi
Sulejmanov
14
Нуццоло
Рафаэль
Тун
4-4-2
Нёвшатель Ксамакс
5-3-2

Ход матча

13'
 
Charles-Andre Doudin
25'
Basil Stillhart
 
26'
0:1
Нуццоло Рафаэль
52'
0:2
Нуццоло Рафаэль
55'
Соргич Деян
1:2
56'
 
Taulan Seferi Sulejmanov
64'
 
Pietro Di Nardo
65'
Тосетти Маттео
Йосс Свен
 
66'
 
Мвенг Фредди
Charles-Andre Doudin
67'
Рапп Симоне
 
74'
 
Taulan Seferi Sulejmanov
78'
Chihadeh Saleh
Биглер Кевин
 
80'
Рапп Симоне
(Тосетти Маттео)
2:2
80'
 
Pietro Di Nardo
87'
 
Хайле-Селассие Марен
Нуццоло Рафаэль
88'
Nikki Havenaar
Miguel Rodrigues I
 
90'
 
Джемайли Арбенит
Thibault Corbaz
90'
 
Laurent Walthert
90'
 
Джурич Игорь

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау
Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити
Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Тун: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига
Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Сьон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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