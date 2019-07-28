Словакия: Суперлига 2019-2020

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ДАК
5:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
4' Гол
Вида Кристофер
2:0
30' Гол
Кальмар Жолт
3:0
54' Гол
Abdulrahman Taiwo
3:1
56' Пенальти
Peter Mazan
4:1
75' Гол
Вида Кристофер
87' Желтая карточка
Ян Хаток
5:1
88' Гол
Рамирес Эрик
90'

Ход матча

4'
Вида Кристофер
1:0
30'
Кальмар Жолт
(Чмелик Лукаш)
2:0
54'
Abdulrahman Taiwo
(Чмелик Лукаш)
3:0
56'
3:1
Peter Mazan
75'
Вида Кристофер
(Блэкмэн Сезар)
4:1
87'
 
Ян Хаток
88'
Рамирес Эрик
(Ронен Коннор)
5:1

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия
Ахмат 5:1 ДАК ДАК 5:0 Земплин Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург
Погронье Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье
Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани Погронье 1:0 Интер Братислава Погронье 2:1 СТК-1914 Саморин Комарно 1:1 Погронье Погронье 1:0 Жилина-2 Локомотив Кошице 1:1 Погронье

Последние игры между собой

ДАК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ДАК 6:1 Погронье Кубок Словакии
Команда И В Н П Г О
1. ДАК 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Жилина 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Ружомберок 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Сеница 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Злате Моравце 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Спартак Трнава 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Середь 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Тренчин 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Нитра 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Погронье 2 0 0 2 2 - 8 0
12. Земплин 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Рамирес Эрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    87'
    Ян Хаток получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - [player1] из команды Погронье забивает с точки!
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Abdulrahman Taiwo бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Кальмар Жолт бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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