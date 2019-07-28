Словакия: Суперлига 2019-2020
1:0
4' ГолВида Кристофер
2:0
30' ГолКальмар Жолт
3:0
54' ГолAbdulrahman Taiwo
3:1
56' ПенальтиPeter Mazan
4:1
75' ГолВида Кристофер
87' Желтая карточкаЯн Хаток
5:1
88' ГолРамирес Эрик
Ход матча
4'
1:0
30'
2:0
54'
56'
3:1
75'
4:1
87'
88'
5:1
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +10 =3 -7ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия
Ахмат 5:1 ДАК ДАК 5:0 Земплин Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург
Погронье Последние 20 матчей: +11 =3 -6Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье
Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани Погронье 1:0 Интер Братислава Погронье 2:1 СТК-1914 Саморин Комарно 1:1 Погронье Погронье 1:0 Жилина-2 Локомотив Кошице 1:1 Погронье
Последние игры между собой
ДАК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Сеница
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Тренчин
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Нитра
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|Погронье
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|12.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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