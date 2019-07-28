Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
Позже
Стадион: Стад де ла Маладьер
Янг Бойз
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
88
Мвенг
Фредди
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
16 Сейду ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Safet Alic
-
18 Dany Cattin
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр
Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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