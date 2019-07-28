Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Нёвшатель Ксамакс
 
Позже

Стадион:
Янг Бойз
30
Laurent
Walthert
29
Noah
Sylvestre
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
16
Сейду
Лео
7
Thibault
Corbaz
88
Мвенг
Фредди
10
Charles-Andre
Doudin
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
14
Бюрги
Николас
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамелеу
Муми
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
7
Шпильман
Марвин
18
Нсаме
Жан-Пьер
99
Оаро
Гийом
Нёвшатель Ксамакс
5-3-2
Янг Бойз
4-4-2

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр
Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лугано 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Янг Бойз 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сьон 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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