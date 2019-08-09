Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Мехелен
45' Красная карточкаТулен Янник
77' Желтая карточкаСторм Никола
85' Желтая карточкаSofiane Bouzian
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
14
Насри
Самир
10
Влап
Михел
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
14 Насри СамирПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
39 Каембе ЭдоЗащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджич ЛукаПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Simon Davies
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Trova Boni
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
45'
77'
85'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК
Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =7 -3Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен
Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Мехелен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Мехелен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Ройал Антверпен
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|15.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
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