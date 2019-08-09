Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
45' Красная карточка
Тулен Янник
77' Желтая карточка
Сторм Никола
85' Желтая карточка
Sofiane Bouzian
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
4
Компани
Венсан
34
Сандлер
Филипп
50
Sieben
Dewaele
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
14
Насри
Самир
10
Влап
Михел
40
Амузу
Френсис
8
Геркенс
Питер
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
8
Кайя
Онур
16
Схоофс
Роб
22
Коррин
Александр
11
Сторм
Никола
31
Ванзейр
Данте
9
William
Togui
Андерлехт
4-1-4-1
Мехелен
4-4-2

Ход матча

38'
 
Aster Vranckx
Jules van Cleemput
45'
 
Тулен Янник
45'
 
Sofiane Bouzian
Ванзейр Данте
57'
 
Де Камарго Игор
William Togui
60'
Телин Исаак
Геркенс Питер
 
60'
Аджич Лука
Докю Жереми
 
77'
 
Сторм Никола
82'
Версхарен Яри
Влап Михел
 
85'
 
Sofiane Bouzian

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК
Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен
Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Мехелен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Мехелен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Андерлехт 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:4 Андерлехт Первый дивизион А Мехелен 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мехелен Лига Про
Мехелен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:4 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Мехелен 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Брюгге 2 2 0 0 9 - 1 6
3. Ройал Антверпен 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Остенде 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Гент 2 1 1 0 7 - 2 4
7. Мускрон-Перювельз 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Генк 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Шарлеруа 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Андерлехт 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Кортрейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Серкль Брюгге 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Васланд-Беверен 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
16. Эйпен 2 0 0 2 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Ванзейр Данте уходит, Sofiane Bouzian вместо него
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНА! - Тулен Янник получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 38'
    Jules van Cleemput уходит, Aster Vranckx вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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