Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
2:0
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Динамо Бухарест
1:0
22' ГолБреевелд Никандро
2:0
31' ГолOvidiu Horsia
45' Желтая карточкаIuliu Hatiegan
58' Желтая карточкаFlorian Loshaj
69' Желтая карточкаРэуцэ Александру
86' Желтая карточкаAdrian Balan
90' Желтая карточкаБрю Кевин
90' Желтая карточкаAndrei Radu
12
Русу
Денис
20
Andrei
Sin
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Dídac Vilà I
-
-
18 Vlad Danale
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Драгус ДенисЗащитник
-
96 Alin Lazar
-
31 Geani Cretu
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Moga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
31'
2:0
45'
58'
69'
86'
90'
90'
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =7 -7Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Вииторул Констанца
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Астра
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|ФКСБ
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Сепси
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|Академика Клинчени
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|12.
|Динамо Бухарест
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|13.
|Волунтари
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Загрузка...