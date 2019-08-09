Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
2:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
22' Гол
Бреевелд Никандро
2:0
31' Гол
Ovidiu Horsia
45' Желтая карточка
Iuliu Hatiegan
58' Желтая карточка
Florian Loshaj
69' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
86' Желтая карточка
Adrian Balan
90' Желтая карточка
Брю Кевин
90' Желтая карточка
Andrei Radu
90'+4
12
Русу
Денис
32
Adria
Gallego
23
Фрасинеску
Козмин
13
Bradley
Diallo
3
Andrei
Radu
86
Бреевелд
Никандро
22
Florian
Loshaj
99
Iuliu
Hatiegan
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
10
Кристя
Андрей
1
Стратон
Кэтэлин
88
Gabriel
Moura
2
Климавичюс
Линас
13
Denis
Ciobotariu
20
Andrei
Sin
22
Deian
Sorescu
5
Рэуцэ
Александру
8
Брю
Кевин
98
Andreas
Mihaiu
19
Daniel
Popa
III
43
Монтини
Маттиа
КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Ход матча

22'
Бреевелд Никандро
(Кристя Андрей)
1:0
31'
Ovidiu Horsia
(Iuliu Hatiegan)
2:0
45'
Iuliu Hatiegan
 
46'
Платини Суареш
Iuliu Hatiegan
 
58'
Florian Loshaj
 
60'
Dídac Vilà I
Juan Pablo Passaglia
 
65'
 
Robert Moldoveanu
Deian Sorescu
69'
 
Рэуцэ Александру
72'
Adrian Balan
Кристя Андрей
 
82'
 
Драгус Денис
Рэуцэ Александру
83'
 
Geani Cretu
Daniel Popa III
86'
Adrian Balan
 
90'
 
Брю Кевин
90'
Andrei Radu
 

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. КСМ Политехника Яссы 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Вииторул Констанца 4 3 1 0 11 - 4 10
3. ЧФР Клуж 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
6. Астра 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Газ Метан Mедиаш 4 1 3 0 6 - 4 6
8. ФКСБ 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Сепси 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Германнштадт 4 1 0 3 7 - 10 3
11. Академика Клинчени 5 1 0 4 8 - 14 3
12. Динамо Бухарест 5 1 0 4 4 - 12 3
13. Волунтари 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Киндия Тырговиште 5 0 1 4 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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