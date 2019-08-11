Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Тун
0' 6'
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
5
Lucao
II
3
Чиркович
Лазар
34
Silvan
Sidler
42
Вока
Идриз
8
Нденге
Тсии-Виллиам
7
Ibrahima
N'Diaye
II
9
Марджиотта
Франческо
10
Элеке
Блессинг
20
Демхасай
Шкельчим
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
39
Йосс
Свен
11
Тосетти
Маттео
14
Гельми
Рой
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
7
Кастроман
Мигель
13
Рапп
Симоне
Люцерн
4-2-3-1
Тун
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих
Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Люцерн 3:1 Тун Суперлига Люцерн 0:1 Тун Кубок Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Тун Суперлига
Тун 2:1 Люцерн Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Тун Суперлига Тун 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Тун Суперлига Тун 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Тун Суперлига Тун 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Тун Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Базель 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Лугано 0:0 4 1 2 1 4 - 2 5
4. Люцерн 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Сьон 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Санкт-Галлен 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Тун 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
10. Цюрих 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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