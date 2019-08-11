Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Свисспорарена
Тун
5
Lucao
II
42
Вока
Идриз
39
Йосс
Свен
14
Гельми
Рой
29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хефти НиасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
21 Васич УрошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих
Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз
Тун Последние 20 матчей: +6 =4 -10Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тун 2:1 Люцерн Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Тун Суперлига Тун 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Тун Суперлига Тун 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Люцерн 3:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Тун Суперлига Тун 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Тун Суперлига Тун 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Базель
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Лугано
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|4.
|Люцерн
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Сьон
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Тун
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Цюрих
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
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