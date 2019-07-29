Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 7'
Банфилд
0' 7'
1
Maximiliano
Gagliardo
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
5
Emiliano
Mendez
31
Nicolas
Gimenez
II
11
Gaston
Suarez
7
Facundo
Pons
23
Рескальдани
Эсекиэль
33
Конде
Эстебан
Нестор
24
Luciano
Gomez
6
Лолло
Лусиано
2
Сивельи
Ренато
14
Виттор
Сержио
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
27
Matias
Moya
22
Juan
Alvarez
8
Бертоло
Николас
9
Agustin
Fontana
Арсенал Саранди
4-4-2
Банфилд
5-3-2

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио
Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Браун Адроге Сармиенто 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Кильмес Индепендиенте Ривадавия 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Депортиво Морон
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд
Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус Альдосиви 1:4 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Бельграно 1:1 Банфилд

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Банфилд 1:2 Арсенал Саранди Суперлига Арсенал Саранди 1:3 Банфилд Примера Арсенал Саранди 3:1 Банфилд Примера Банфилд 4:1 Арсенал Саранди Примера
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Примера
Команда И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Уракан 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Колон 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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