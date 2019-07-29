Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 7'
Банфилд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Капроф ХуанПолузащитник
-
-
-
15 Lucas Piovi
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Matias MoyaПолузащитник
-
22 Juan AlvarezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио
Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Браун Адроге Сармиенто 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Кильмес Индепендиенте Ривадавия 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Депортиво Морон
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд
Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус Альдосиви 1:4 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Бельграно 1:1 Банфилд
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Уракан
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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