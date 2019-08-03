Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Сентраль Кордоба
1:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
1:0
3' Гол
Nicolas Femia
22' Желтая карточка
Фернандес Хосе Луис
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
20
Facundo
Melivillo
8
Мели
Сесар
36
Nicolas
Femia
25
Кристальдо
Франко
18
Валенсия
Хосе
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
13
Гисси
Дилан
11
Фернандес
Хосе
Луис
8
Guillermo
Acosta
5
Браво
Федерико
16
Рохас
Ариэль
10
Кастеллани
Гонсало
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
Сентраль Кордоба
4-1-4-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

3'
Nicolas Femia
(Мели Сесар)
1:0
22'
 
Фернандес Хосе Луис

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто
Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо Темперлей 1:2 Сентраль Кордоба Вилья Сан-Карлос 0:1 Сентраль Кордоба Нуэва Чикаго 0:1 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Саранди 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Сентраль Кордоба 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Аргентинос Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Бока Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Банфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 2 - 3 0
23. Атлетико Тукуман 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Фернандес Хосе Луис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Nicolas Femia бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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