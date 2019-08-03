Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
1:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
1:0
3' ГолNicolas Femia
22' Желтая карточкаФернандес Хосе Луис
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
-
28 Tomas Cuello
-
Ход матча
3'
1:0
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто
Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо Темперлей 1:2 Сентраль Кордоба Вилья Сан-Карлос 0:1 Сентраль Кордоба Нуэва Чикаго 0:1 Сентраль Кордоба
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Тукуман: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Саранди
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Сентраль Кордоба
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|23.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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