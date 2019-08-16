Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
0:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
29' Желтая карточка
Кох Менно
57' Желтая карточка
Silas Gnaka
59' Желтая карточка
Yuta Toyokawa
82' Желтая карточка
Мата Клинтон
89' Желтая карточка
Роча Леонардо
90' Желтая карточка
Ванакен Ханс
90' Желтая карточка
Вормер Руд
90'+6
88
Миньоле
Симон
19
Влитинк
Тибо
15
Митрович
Матей
44
Мехеле
Брандон
2
Соболь
Эдуард
16
Шрейверс
Сьебе
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
42
Бонавентуре
Деннис
14
Окереке
Давид
1
Де
Волф
Ортвин
3
Кох
Менно
5
Амат
Хорди
22
Блонделле
Сибе
32
Бек
Андреас
6
Sulayman
Marreh
I
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
21
Баутиста
Хон
10
Амани
Жан
20
Yuta
Toyokawa
Брюгге
4-3-2-1
Эйпен
3-4-3

Ход матча

29'
 
Кох Менно
46'
Мата Клинтон
Мехеле Брандон
 
46'
Вормер Руд
Шрейверс Сьебе
 
57'
 
Silas Gnaka
59'
 
Yuta Toyokawa
69'
Дьятта Крепен
Бонавентуре Деннис
 
72'
 
Nils Schouterden
Yuta Toyokawa
77'
 
Молина Хави
Амани Жан
82'
Мата Клинтон
 
87'
 
Роча Леонардо
Баутиста Хон
89'
 
Роча Леонардо
90'
Ванакен Ханс
 
90'
Вормер Руд
 

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден
Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ
Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Эйпен 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 1:4 Брюгге Лига Про Эйпен 3:2 Брюгге Кубок Брюгге 3:2 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:0 Эйпен Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мехелен 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мускрон-Перювельз 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Ройал Антверпен 3 2 0 1 9 - 4 6
5. Стандард 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Гент 3 1 1 1 8 - 4 4
9. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Генк 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Андерлехт 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Васланд-Беверен 3 0 1 2 3 - 8 1
16. Серкль Брюгге 3 0 0 3 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Кох Менно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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