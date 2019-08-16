Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
0:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Эйпен
29' Желтая карточкаКох Менно
57' Желтая карточкаSilas Gnaka
59' Желтая карточкаYuta Toyokawa
82' Желтая карточкаМата Клинтон
89' Желтая карточкаРоча Леонардо
90' Желтая карточкаВанакен Ханс
90' Желтая карточкаВормер Руд
19
Влитинк
Тибо
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
21
Баутиста
Хон
10
Амани
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
35 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
24 Silas GnakaПолузащитник
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
10 Амани ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
29'
57'
59'
77'
82'
89'
90'
90'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =3 -3Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден
Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ
Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мускрон-Перювельз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Ройал Антверпен
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Генк
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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