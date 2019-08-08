Лига Европы 2019-2020

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Митьюлланд
2:4
Второй тайм: 89'

Стадион: Зрители: 9322
Глазго Рейнджерс
0'
0:1
43' Гол
Морелос Альфредо
48' Желтая карточка
Николаесен Расмус
0:2
52' Гол
Арибо Джо
0:3
56' Гол
Катич Никола
1:3
58' Гол
Frank Onyeka
2:3
63' Гол
Каба Сори
2:4
70' Гол
Эрфилд Скотт
79' Желтая карточка
Джек Райан
79' Желтая карточка
Evander Ferreira
86' Желтая карточка
Фланаган Джон
88' Желтая карточка
Морелос Альфредо
88' Желтая карточка
Арибо Джо
89'
1
Хансен
Йеспер
14
Шольц
Александр
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
3
Спарв
Тим
6
Андерссон
Йоэль
10
Evander
Ferreira
9
Каба
Сори
88
Викхейм
Густав
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Катич
Никола
15
Фланаган
Джон
18
Камара
Глен
8
Джек
Райан
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
37
Эрфилд
Скотт
22
Джонс
Джордан
Митьюлланд
3-4-1-2
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

43'
0:1
Морелос Альфредо
(Тавернье Джеймс)
48'
Николаесен Расмус
 
52'
0:2
Арибо Джо
(Джонс Джордан)
56'
0:3
Катич Никола
(Морелос Альфредо)
58'
Frank Onyeka
(Викхейм Густав)
1:3
59'
Junior Brumado
Спарв Тим
 
59'
Андерсон Микаэль
Викхейм Густав
 
63'
Каба Сори
(Evander Ferreira)
2:3
70'
2:4
Эрфилд Скотт
(Морелос Альфредо)
72'
Мабиль Авер
Николаесен Расмус
 
79'
 
Джек Райан
79'
Evander Ferreira
 
82'
 
Оджо Шейи
Джонс Джордан
82'
 
Доэрти Грэг
Эрфилд Скотт
86'
 
Фланаган Джон
88'
 
Морелос Альфредо
88'
 
Арибо Джо

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг
Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед Универсидад де Чили 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Универсидад де Чили Глазго Рейнджерс 1:1 Депортес Темуко Ла Серена 2:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Сан-Луис Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:3 Унион Сан-Фелипе Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик HONGDA 0:4 Глазго Рейнджерс

Будет доступно позже.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс
Митьюлланд
26% (39)
Ничья
30% (45)
Глазго Рейнджерс
44% (66)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:2 Глазго Рейнджерс
25.3% (38)
2:1 Митьюлланд
12.7% (19)
1:0 Митьюлланд
11.3% (17)
0:1 Глазго Рейнджерс
6.7% (10)
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