Лига Европы 2019-2020
Митьюлланд
2:4
Второй тайм: 89'
Стадион: МСХ Арена Зрители: 9322
Глазго Рейнджерс
0:1
43' ГолМорелос Альфредо
48' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
0:2
52' ГолАрибо Джо
0:3
56' ГолКатич Никола
1:3
58' ГолFrank Onyeka
2:3
63' ГолКаба Сори
2:4
70' ГолЭрфилд Скотт
79' Желтая карточкаДжек Райан
79' Желтая карточкаEvander Ferreira
86' Желтая карточкаФланаган Джон
88' Желтая карточкаМорелос Альфредо
88' Желтая карточкаАрибо Джо
38
Frank
Onyeka
19
Катич
Никола
18
Камара
Глен
17
Арибо
Джо
37
Эрфилд
Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
37 Эрфилд СкоттНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Доэрти ГрэгПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Оджо ШейиНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
43'
52'
0:2
56'
0:3
58'
1:3
63'
2:3
70'
2:4
79'
79'
86'
88'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг
Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед Универсидад де Чили 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Универсидад де Чили Глазго Рейнджерс 1:1 Депортес Темуко Ла Серена 2:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Сан-Луис Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:3 Унион Сан-Фелипе Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик HONGDA 0:4 Глазго Рейнджерс
Будет доступно позже.
Митьюлланд
26% (39)
Ничья
30% (45)
Глазго Рейнджерс
44% (66)
1:1 Ничья
27.3% (41)
1:2 Глазго Рейнджерс
25.3% (38)
2:1 Митьюлланд
12.7% (19)
1:0 Митьюлланд
11.3% (17)
0:1 Глазго Рейнджерс
6.7% (10)
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