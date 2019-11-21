Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
3:2
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
21' Гол
Яремчук Роман
1:1
25' Гол
Мбокани Дьёмерси
31' Желтая карточка
Овусу Элиша
2:1
33' Пенальти
Рафаэлов Лиор
39' Желтая карточка
Родригеш Иву
45' Вторая желтая карточка
Кумс Свен
3:1
48' Гол
Мбокани Дьёмерси
64' Желтая карточка
Арун Фарис
83' Желтая карточка
Безус Роман
85' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
86' Желтая карточка
Де Лат Ричи
86' Желтая карточка
Яремчук Роман
3:2
90' Гол
Дэвид Джонатан
90' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
90'+7
1
Болат
Синан
2
Де
Лат
Ричи
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
30
Бута
Аурелиу
25
Де
Сарт
Алексис
38
Арун
Фарис
8
Родригеш
Иву
19
Миёши
Коджи
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
7
Яремчук
Роман
Ройал Антверпен
4-5-1
Гент
4-4-2

Ход матча

21'
0:1
Яремчук Роман
(Дэвид Джонатан)
25'
Мбокани Дьёмерси
(Родригеш Иву)
1:1
31'
 
Овусу Элиша
33'
Рафаэлов Лиор
2:1
39'
Родригеш Иву
 
45'
 
Кумс Свен
48'
Мбокани Дьёмерси
(Родригеш Иву)
3:1
60'
 
Квилитая Георгий
Депуатр Лоран
60'
 
Безус Роман
Овусу Элиша
64'
Арун Фарис
 
77'
Юклеред Симен
Миёши Коджи
 
83'
 
Безус Роман
84'
Гано Зиньо
Мбокани Дьёмерси
 
84'
 
Кастро-Монтес Алессио
Люстиг Микаэль
85'
 
Дэвид Джонатан
86'
Де Лат Ричи
 
86'
 
Яремчук Роман
90'
Баби Амара
Родригеш Иву
 
90'
3:2
Дэвид Джонатан
(Пластун Игорь)
90'
Арсланаджич Дино
 

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк
Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен
Гент Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент
Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Гент: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Ройал Антверпен 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Гент 0:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:2 Гент Первый дивизион А
Ройал Антверпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Гент 15 8 4 3 32 - 19 28
3. Стандард 15 8 3 4 29 - 15 27
4. Ройал Антверпен 15 8 3 4 31 - 23 27
5. Мехелен 15 8 3 4 27 - 23 27
6. Шарлеруа 14 7 4 3 21 - 15 25
7. Зульте-Варегем 15 6 4 5 23 - 19 22
8. Генк 15 6 3 6 21 - 21 21
9. Андерлехт 15 5 5 5 19 - 18 20
10. Сент-Трюйден 15 5 4 6 16 - 25 19
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 15 4 4 7 13 - 26 16
13. Кортрейк 15 4 2 9 23 - 28 14
14. Остенде 15 3 3 9 17 - 29 12
15. Васланд-Беверен 15 2 4 9 13 - 30 10
16. Серкль Брюгге 15 2 1 12 13 - 36 7
17. Mouscron-Peruwelz2 4 1 2 1 7 - 6 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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