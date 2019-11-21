Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
3:2
Конец матча
Стадион: Босуил
Гент
0:1
21' ГолЯремчук Роман
1:1
25' ГолМбокани Дьёмерси
31' Желтая карточкаОвусу Элиша
2:1
33' ПенальтиРафаэлов Лиор
39' Желтая карточкаРодригеш Иву
45' Вторая желтая карточкаКумс Свен
3:1
48' ГолМбокани Дьёмерси
64' Желтая карточкаАрун Фарис
83' Желтая карточкаБезус Роман
85' Желтая карточкаДэвид Джонатан
86' Желтая карточкаДе Лат Ричи
86' Желтая карточкаЯремчук Роман
3:2
90' ГолДэвид Джонатан
90' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
22
Худт
Уэсли
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
21'
0:1
25'
1:1
31'
33'
2:1
39'
45'
48'
3:1
64'
83'
85'
86'
86'
90'
3:2
90'
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ройал Антверпен 2:1 Брюгге Mouscron-Peruwelz2 3:1 Ройал Антверпен Генк 2:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк
Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен
Гент Последние 20 матчей: +12 =6 -2Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент
Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Гент: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Гент
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|3.
|Стандард
|15
|8
|3
|4
|29 - 15
|27
|4.
|Ройал Антверпен
|15
|8
|3
|4
|31 - 23
|27
|5.
|Мехелен
|15
|8
|3
|4
|27 - 23
|27
|6.
|Шарлеруа
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|7.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|4
|5
|23 - 19
|22
|8.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|9.
|Андерлехт
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|10.
|Сент-Трюйден
|15
|5
|4
|6
|16 - 25
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|23 - 28
|14
|14.
|Остенде
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|15.
|Васланд-Беверен
|15
|2
|4
|9
|13 - 30
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|1
|12
|13 - 36
|7
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
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