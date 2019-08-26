Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Санкт-Паули
2:1
Перерыв
Хольштайн Киль
0'
21' Желтая карточка
Калла Ян-Филипп
35' Желтая карточка
Мияичи Рио
1:0
49' Гол
Лоуренс Джеймс
61' Желтая карточка
Matthew Penney
2:0
66' Гол
Christian Conteh
68' Желтая карточка
Игнёвски Александр
2:1
81' Гол
Makana Baku
30
Химмельман
Робин
27
Калла
Ян-Филипп
21
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалья
Даниэль
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
5
Marvin
Knoll
17
Matthew
Penney
14
Дели
Матс
Мёллер
18
Диамантакос
Димитрис
32
Christian
Conteh
35
Райманн
Доминик
22
Игнёвски
Александр
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
8
Билер
Александер
16
Philipp
Sander
18
Lion
Lauberbach
13
Эзкан
Салих
17
Makana
Baku
7
Ли
Чжэ-Сон
Санкт-Паули
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-2-3-1

Ход матча

21'
Калла Ян-Филипп
 
27'
 
Серра Янни
Philipp Sander
35'
Мияичи Рио
 
46'
Kevin Lankford
Калла Ян-Филипп
 
46'
 
Атанга Давид
Lion Lauberbach
49'
Лоуренс Джеймс
(Дели Матс Мёллер)
1:0
61'
Matthew Penney
 
66'
Christian Conteh
(Диамантакос Димитрис)
2:0
67'
Niklas Hoffmann
Finn Becker
 
68'
 
Игнёвски Александр
81'
2:1
Makana Baku
(Валь Хауке)
84'
Собота Вальдемар
Christian Conteh
 
85'
 
Хелифи Салим
Атанга Давид

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули
Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хольштайн Киль 2:1 Карлсруэ Сальмрор 0:6 Хольштайн Киль Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен
Хольштайн Киль 2:3 Шеффилд Уэнсдей Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 0:2 Дуйсбург Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Хольштайн Киль 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Арминия 4 2 2 0 10 - 6 8
3. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Зандхаузен 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Эрцгебирге Ауэ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Гройтер Фюрт 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Оснабрюк 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Карлсруэ 4 2 0 2 9 - 9 6
9. Нюрнберг 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Ганновер 96 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Дармштадт 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Санкт-Паули 2:0 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ян 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Хайденхайм 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Динамо Дрезден 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Хольштайн Киль 0:2 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Бохум 4 0 2 2 7 - 10 2
18. Веен Висбаден 4 0 1 3 6 - 11 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Мияичи Рио получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Philipp Sander уходит, Серра Янни вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Калла Ян-Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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