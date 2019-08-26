Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
2:1
Перерыв
Хольштайн Киль
21' Желтая карточкаКалла Ян-Филипп
35' Желтая карточкаМияичи Рио
1:0
49' ГолЛоуренс Джеймс
61' Желтая карточкаMatthew Penney
2:0
66' ГолChristian Conteh
68' Желтая карточкаИгнёвски Александр
2:1
81' ГолMakana Baku
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
17
Makana
Baku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Ersin Zehir
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
-
17 Makana BakuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
10 Атанга ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Шуберт Андре
Ход матча
21'
35'
49'
61'
66'
81'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули
Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хольштайн Киль 2:1 Карлсруэ Сальмрор 0:6 Хольштайн Киль Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен
Хольштайн Киль 2:3 Шеффилд Уэнсдей Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 0:2 Дуйсбург Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Арминия
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|3.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Гройтер Фюрт
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Оснабрюк
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Карлсруэ
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|9.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Ганновер 96
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Дармштадт
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Санкт-Паули
|2:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ян
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Хольштайн Киль
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Бохум
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|18.
|Веен Висбаден
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
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