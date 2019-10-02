Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Анортосис
3:1
Второй тайм: 88'
Аполлон
0'
1:0
24' Гол
Райо Рубен
2:0
43' Гол
Райо Рубен
3:0
65' Гол
Галициос Георгиос
3:1
85' Гол
Гакпе Серж
88'

Ход матча

24'
Райо Рубен
1:0
43'
Райо Рубен
2:0
65'
Галициос Георгиос
3:0
85'
3:1
Гакпе Серж

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия
Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ
ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок
Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 Анортосис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 3:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Омония 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Этникос Ахна 3 2 1 0 7 - 4 7
4. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 3 - 3 7
5. АПОЭЛ 2 2 0 0 6 - 2 6
6. АЕК Ларнака 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Аполлон 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Пафос 4 1 0 3 4 - 8 3
9. Неа Саламина 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Олимпиакос Никосия 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Докса Катокопия 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Эносис 4 0 0 4 6 - 11 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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