Кипр: Первый дивизион 2019-2020
1:0
24' ГолРайо Рубен
2:0
43' ГолРайо Рубен
3:0
65' ГолГалициос Георгиос
3:1
85' ГолГакпе Серж
Ход матча
24'
1:0
43'
2:0
65'
85'
3:1
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =7 -5Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия
Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =4 -9АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ
ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|3:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Омония
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Этникос Ахна
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Аполлон
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Пафос
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Неа Саламина
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Эносис
|4
|0
|0
|4
|6 - 11
|0
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