Шотландия: Премьер-лига 2019-2020
Глазго Рейнджерс
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Стадион: Айброкс
Селтик
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +13 =4 -3Глазго Рейнджерс 1:0 Легия Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс Пуэрто Монтт 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
Ист Файф 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед
Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин
Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик Винер 1:2 Селтик Пинкафельд 1:6 Селтик Хартс 1:2 Селтик Селтик 2:1 Хартс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Абердин 0:3 Селтик
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Селтик: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|2.
|Глазго Рейнджерс
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Ливингстон
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|4.
|Абердин
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Росс Каунти
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Мотеруэлл
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Хиберниан
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|8.
|Сент-Миррен
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Гамильтон Академикал
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Сент-Джонстон
|3
|0
|2
|1
|4 - 11
|2
|11.
|Хартс
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Килмарнок
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Глазго Рейнджерс
48.9% (23)
Ничья
29.8% (14)
Селтик
21.3% (10)
2:1 Глазго Рейнджерс
36.2% (17)
1:1 Ничья
23.4% (11)
1:2 Селтик
14.9% (7)
1:0 Глазго Рейнджерс
10.6% (5)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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