Шотландия: Премьер-лига 2019-2020

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Глазго Рейнджерс
 
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Стадион:
Селтик

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Глазго Рейнджерс 1:0 Легия Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс Пуэрто Монтт 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
Ист Файф 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед
Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2
АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин
Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик Винер 1:2 Селтик Пинкафельд 1:6 Селтик Хартс 1:2 Селтик Селтик 2:1 Хартс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Абердин 0:3 Селтик

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Селтик: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Селтик 3 3 0 0 15 - 3 9
2. Глазго Рейнджерс 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Ливингстон 3 1 2 0 6 - 3 5
4. Абердин 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Росс Каунти 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Мотеруэлл 3 1 1 1 5 - 6 4
7. Хиберниан 3 1 1 1 4 - 8 4
8. Сент-Миррен 3 1 0 2 1 - 2 3
9. Гамильтон Академикал 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Сент-Джонстон 3 0 2 1 4 - 11 2
11. Хартс 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Килмарнок 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - Селтик

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
    Глазго Рейнджерс
    48.9% (23)
    Ничья
    29.8% (14)
    Селтик
    21.3% (10)
    2:1 Глазго Рейнджерс
    36.2% (17)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:2 Селтик
    14.9% (7)
    1:0 Глазго Рейнджерс
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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