Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Витория Сетубал
0' 11'
33
Денис
2
Alex
Pinto
5
Rodrigao
26
Рубен
Мигель
13
Arthur
II
3
Виллиам
Соарес
6
Joao
Afonso
III
7
Лоуренси
24
Краев
Божидар
29
Samuel
Dias
Lino
91
Лима
Сандро
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
24
Bruno
Pires
17
Manu
Silvio
III
8
Валенте
Нуну
II
11
Перейра
Илдеберту
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
9
Khalid
Hachadi
87
Зекинья
Жил Висенте
4-2-3-1
Витория Сетубал
4-4-2

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Жил Висенте 1:1 Брага Морейренсе 3:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:1 Порту Авиш 2:3 Жил Висенте
Шавиш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Морейренсе Жил Висенте 0:1 Шавиш Жил Висенте 5:0 Сервейра Монталегре 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Мерелиненсе Cacadores das Taipas 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 АД Оливейренсе Визела 0:0 Жил Висенте Лимьянус 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 4:0 Педрас Салгадас Жил Висенте 6:1 Шавиш-2 Мартинью 4:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Вилаверденсе Торкатенсе 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 4:1 Трофенсе
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе
Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Жил Висенте 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Жил Висенте Примейра-лига
Витория Сетубал 1:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 0:0 Жил Висенте Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Фамаликан 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Боавишта 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Морейренсе 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Спортинг Л 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Бенфика 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Порту 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Риу Аве 3 2 0 1 8 - 4 6
8. Жил Висенте 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Брага 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Тондела 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Санта-Клара 3 1 1 1 1 - 2 4
12. Маритиму 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Портимоненсе 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Авиш 4 1 0 3 7 - 11 3
15. Витория Сетубал 0:0 4 0 3 1 0 - 4 3
16. Витория Гимарайнш 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Белененсеш 4 0 2 2 0 - 3 2
18. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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