Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Municipal de Barcelos
Витория Сетубал
33
Денис
5
Rodrigao
26
Рубен
Мигель
13
Arthur
II
7
Лоуренси
91
Лима
Сандро
24
Bruno
Pires
29
Семедо
Жозе
10
Бесса
Эбер
87
Зекинья
- Основной состав
-
33 ДенисВратарь
- Защитник
-
5 RodrigaoЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
13 Arthur IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Лима СандроНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
11 ErickНападающий
-
22 Leo Cordeiro
-
-
44 Ygor II
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Нападающий
-
87 ЗекиньяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Нападающий
-
20 Mathiola
-
12 Milton
-
-
Главный тренер: Sandro Mendes
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6Жил Висенте 1:1 Брага Морейренсе 3:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:1 Порту Авиш 2:3 Жил Висенте
Шавиш 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Морейренсе Жил Висенте 0:1 Шавиш Жил Висенте 5:0 Сервейра Монталегре 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Мерелиненсе Cacadores das Taipas 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 АД Оливейренсе Визела 0:0 Жил Висенте Лимьянус 0:2 Жил Висенте Жил Висенте 4:0 Педрас Салгадас Жил Висенте 6:1 Шавиш-2 Мартинью 4:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Вилаверденсе Торкатенсе 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 4:1 Трофенсе
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе
Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Морейренсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Спортинг Л
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Бенфика
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Риу Аве
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|Жил Висенте
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Тондела
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Авиш
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|15.
|Витория Сетубал
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 4
|3
|16.
|Витория Гимарайнш
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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