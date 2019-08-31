Турция: Суперлига 2019-2020
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Доганлар
Денизлиспор
11' Желтая карточкаБергдич Закария
19' Желтая карточкаТити
38' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
13
Бету
Антониу
25
Wallace
I
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
15
Oguz
Yilmaz
61
Явру
Зеки
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
25 Wallace IЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Murat PaluliЗащитник
- Защитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yalcin Kayan
-
16 Yusuf Talum
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
Ход матча
11'
19'
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе
Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +12 =7 -1Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор
Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Алтынорду
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ризеспор
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Денизлиспор
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Анкарагюджю
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Галатасарай
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Бешикташ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Коньяспор
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Антальяспор
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Гёзтепе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|15.
|Кайсериспор
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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