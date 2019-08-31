Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Денизлиспор
0'
11' Желтая карточка
Бергдич Закария
19' Желтая карточка
Тити
38' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
54'
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
25
Wallace
I
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
5
Эзтюрк
Алпаслан
11
Гюрлер
Сердар
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
9
Дердийок
Эрен
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
15
Oguz
Yilmaz
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
61
Явру
Зеки
8
Муравски
Радослав
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
Гёзтепе
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Бергдич Закария
19'
Тити
 
38'
 
Лопеш Тьягу

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе
Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор
Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Алтынорду

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 2:4 Денизлиспор Первая лига Турции Гёзтепе 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 1:2 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ризеспор 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Денизлиспор 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Анкарагюджю 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Галатасарай 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Сивасспор 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Газишехир Газиантеп 2 1 0 1 4 - 6 3
11. Бешикташ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Коньяспор 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Антальяспор 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Гёзтепе 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
15. Кайсериспор 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Касымпаша 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Генчлербирлиги 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Лопеш Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Бергдич Закария получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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