Румыния: Первая лига 2019-2020

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ЧФР Клуж
5:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
1:0
2' Гол
Catalin Itu
12' Красная карточка
Júlio
29' Красная карточка
Симоновски Марко
2:0
35' Гол
Хобан Овидиу
3:0
37' Гол
Костаке Йонуц
4:0
51' Гол в свои ворота
Cosmin Achim
5:0
67' Гол
Омрани Билель
90'+1
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
3
Буркэ
Андрей
92
Кестор
Майк
77
Петелеу
Андрей
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
18
Костаке
Йонуц
90
Траоре
Ласина
11
Перейра
Мишель
12
Рымничану
Виктор
6
Cristian
Nica
2
Cosmin
Achim
5
Júlio
32
Коцич
Милан
8
Ion
Gheorghe
25
Горобцов
Николас
93
Ледуни
Аисса
10
Alexandru
Matan
70
Симоновски
Марко
44
Эбралидзе
Автандил
ЧФР Клуж
Волунтари

Ход матча

2'
Catalin Itu
(Дяк Чиприан)
1:0
12'
 
Júlio
17'
 
Балаур Ионуц
Alexandru Matan
29'
 
Симоновски Марко
35'
Хобан Овидиу
(Дяк Чиприан)
2:0
37'
Костаке Йонуц
(Перейра Мишель)
3:0
46'
Омрани Билель
Траоре Ласина
 
51'
Cosmin Achim
4:0
54'
 
Cristian Costin
Ion Gheorghe
61'
Головфка Кэтэлин
Костаке Йонуц
 
67'
Омрани Билель
(Перейра Мишель)
5:0
68'
 
Mihai Capatana
Горобцов Николас
76'
Andrei Joca
Дяк Чиприан
 

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага
Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова
Волунтари Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Волунтари 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари Лига 1
Волунтари 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Первая лига ЧФР Клуж 2:1 Волунтари Лига 1 Волунтари 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 Волунтари 2:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Волунтари Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 6 2 1 25 - 8 20
2. Газ Метан Mедиаш 8 5 3 0 17 - 6 18
3. Университатя Крайова 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Вииторул Констанца 8 4 3 1 19 - 9 15
5. КСМ Политехника Яссы 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Астра 9 3 3 3 11 - 11 12
7. Ботошани 8 2 5 1 15 - 13 11
8. Динамо Бухарест 8 3 0 5 10 - 15 9
9. Германнштадт 8 3 0 5 11 - 18 9
10. Сепси 8 1 6 1 6 - 6 9
11. ФКСБ 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Академика Клинчени 9 1 3 5 13 - 20 6
13. Киндия Тырговиште 8 1 2 5 10 - 17 5
14. Волунтари 9 1 2 6 6 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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