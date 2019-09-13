Румыния: Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
5:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Волунтари
1:0
2' ГолCatalin Itu
12' Красная карточкаJúlio
29' Красная карточкаСимоновски Марко
2:0
35' ГолХобан Овидиу
3:0
37' ГолКостаке Йонуц
4:0
51' Гол в свои воротаCosmin Achim
5:0
67' ГолОмрани Билель
16
Сушич
Матео
92
Кестор
Майк
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
5
Júlio
32
Коцич
Милан
93
Ледуни
Аисса
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Кестор МайкЗащитник
- Защитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Andrei Joca
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 JúlioЗащитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
2'
1:0
12'
29'
35'
2:0
37'
3:0
51'
4:0
67'
5:0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага
Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова
Волунтари Последние 20 матчей: +4 =7 -9Волунтари 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|2
|1
|25 - 8
|20
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Астра
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|Ботошани
|8
|2
|5
|1
|15 - 13
|11
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|9.
|Германнштадт
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|ФКСБ
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Академика Клинчени
|9
|1
|3
|5
|13 - 20
|6
|13.
|Киндия Тырговиште
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|14.
|Волунтари
|9
|1
|2
|6
|6 - 21
|5
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