Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
2:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
23' Желтая карточка
Лертора Федерико
29' Желтая карточка
Поблет Херонимо
1:0
30' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточка
Меносси Лукас
1:1
48' Гол
Ромеро Анхель
76' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
77' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
2:1
78' Гол
Wilson Morelo
90'+7
1
Леонардо
Буриан
18
Ricardo
Gaston
Diaz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
22
Nicolas
Navarro
II
4
Перуцци
Джино
41
Gianluca
Ferrari
27
Вергини
Сантьяго
29
Саласар
Виктор
5
Меносси
Лукас
21
Поблет
Херонимо
8
Mauro
Pitton
16
Белуччи
Фернандо
11
Ezequiel
Cerutti
7
Adam
Bareiro
Колон
4-4-1-1
Сан-Лоренсо
4-3-1-2

Ход матча

23'
Лертора Федерико
 
29'
 
Поблет Херонимо
30'
Luis Miguel Rodriguez
1:0
45'
 
Меносси Лукас
46'
 
Ромеро Анхель
Поблет Херонимо
48'
1:1
Ромеро Анхель
(Белуччи Фернандо)
60'
Cristian Bernardi
Ricardo Gaston Diaz
 
67'
 
Marcelo Herrera
Перуцци Джино
72'
Mauro Da Luz
Gonzalo Escobar
 
76'
 
Ezequiel Cerutti
77'
Luis Miguel Rodriguez
 
78'
Wilson Morelo
(Luis Miguel Rodriguez)
2:1
79'
 
Ромеро Оскар
Меносси Лукас
82'
Lucas Acevedo
Luis Miguel Rodriguez
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо
Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Колон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Колон 1:1 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 2:2 Колон Кубок Сан-Лоренсо 0:0 Колон Суперлига Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера
Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера А Колон 0:0 Сан-Лоренсо Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
3. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
4. Бока Хуниорс 5 3 2 0 5 - 0 11
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
6. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
8. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 9 - 4 9
10. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
11. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
15. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
17. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
18. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
21. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1


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