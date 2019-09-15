Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
2:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
23' Желтая карточкаЛертора Федерико
29' Желтая карточкаПоблет Херонимо
1:0
30' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточкаМеносси Лукас
1:1
48' ГолРомеро Анхель
76' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
77' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
2:1
78' ГолWilson Morelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Alex Vigo
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Девекки ХосеВратарь
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
Ход матча
23'
29'
30'
45'
48'
76'
78'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо
Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Колон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера А Колон 0:0 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|6.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|10.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|17.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|21.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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