Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Гульденспоренстадион
Мехелен
18' Желтая карточкаБато Шелдон
18
Муякич
Нихад
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
18'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге
Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Мускрон-Перювельз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Мехелен
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Кортрейк
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|12.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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