Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Мехелен
0'
18' Желтая карточка
Бато Шелдон
30'
1
Брюззезе
Себастьен
2
Petar
Golubovic
18
Муякич
Нихад
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Jovan
Stojanovic
I
8
Аджагун
Абдул
7
Номбе
Мбойо
9
Fraser
Hornby
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
4
Бато
Шелдон
23
Пейре
Тибо
22
Коррин
Александр
40
Aster
Vranckx
16
Схоофс
Роб
8
Кайя
Онур
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
31
Ванзейр
Данте
Кортрейк
4-2-3-1
Мехелен
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Бато Шелдон

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге
Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Мехелен 3:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 2:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про
Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Мускрон-Перювельз 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
5. Ройал Антверпен 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Мехелен 0:0 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Кортрейк 0:0 8 2 3 3 12 - 12 9
12. Сент-Трюйден 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Серкль Брюгге 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 7 0 2 5 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Бато Шелдон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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