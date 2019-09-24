Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 56'
Химнасия Ла-Плата
1:0
11' ГолJony Menendez
38' Желтая карточкаАйяла Виктор
43' Желтая карточкаМуссис Франко
1:1
49' ГолManuel Guanini
22
Эррера
Гидо
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Leonel RivasПолузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
-
-
-
23 Brian Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
-
-
-
-
33 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
11'
38'
43'
49'
1:1
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =2 -7Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Ланус
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|6.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Арсенал Саранди
|7
|4
|0
|3
|11 - 6
|12
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|10 - 11
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|15 - 5
|11
|11.
|Патронато де Парана
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|13.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|3
|0
|4
|6 - 5
|9
|15.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|16.
|Банфилд
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|18.
|Колон
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|21.
|Сентраль Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|23.
|Годой Крус
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
Загрузка...