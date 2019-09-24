Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 56'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
11' Гол
Jony Menendez
38' Желтая карточка
Айяла Виктор
43' Желтая карточка
Муссис Франко
1:1
49' Гол
Manuel Guanini
56'
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
14
Nahuel
Tenaglia
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
32
Tomas
Pochettino
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
27
Jony
Menendez
31
Alexis
Arias
I
4
Leonardo
Morales
28
Manuel
Guanini
24
German
Guiffrey
25
Лихт
Лукас
30
Maximiliano
Comba
7
Муссис
Франко
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
17
Pablo
Cesar
Velazquez
11
Horacio
Tijanovich
Тальерес Кордоба
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

Ход матча

11'
Jony Menendez
(Фрагапане Франко)
1:0
38'
 
Айяла Виктор
43'
 
Муссис Франко
43'
 
Jose Antonio Paradela
Муссис Франко
46'
 
Торсильери Марко
Лихт Лукас
49'
1:1
Manuel Guanini
(Ariel Garcia)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 8 - 0 17
2. Аргентинос Хуниорс 7 4 3 0 9 - 4 15
3. Тальерес Кордоба 1:1 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Ланус 7 4 2 1 12 - 10 14
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 4 1 1 12 - 5 13
6. Велес Сарсфилд 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Сан-Лоренсо 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Арсенал Саранди 7 4 0 3 11 - 6 12
9. Расинг Авельянеда 7 3 3 1 10 - 11 12
10. Ривер Плейт 7 3 2 2 15 - 5 11
11. Патронато де Парана 7 3 2 2 6 - 6 11
12. Росарио Сентраль 7 2 5 0 8 - 6 11
13. Индепендьенте 6 3 1 2 6 - 6 10
14. Эстудиантес Ла-Плата 7 3 0 4 6 - 5 9
15. Уракан 7 2 2 3 5 - 10 8
16. Банфилд 7 2 1 4 5 - 6 7
17. Дефенса и Хустисия 7 2 1 4 4 - 8 7
18. Колон 7 2 1 4 7 - 11 7
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 3 - 8 6
20. Альдосиви 7 1 2 4 5 - 8 5
21. Сентраль Кордоба 7 1 2 4 4 - 9 5
22. Унион Санта-Фе 7 1 2 4 5 - 11 5
23. Годой Крус 7 1 0 6 5 - 13 3
24. Химнасия Ла-Плата 1:1 7 0 2 5 4 - 9 2


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