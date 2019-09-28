Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Панаитоликос
0'
1:0
1' Гол
Giorgos Manousos
11'
35
Christos
Mandas
19
Кивракидис
Кириакос
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
6
Харисис
Харилаос
7
Фарлей
Роса
27
Georgios
Ntaviotis
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
47
Alexandros
Malis
5
Igor
Jovanovic
3
Балби
Лучиано
18
Adrian
Oscar
Lucero
8
Mimito
11
Диас
Хорхе
10
Далсью
12
Арийиби
Гболи
7
Vlad
Morar
Атромитос
4-2-3-1
Панаитоликос
4-2-3-1

Ход матча

1'
Giorgos Manousos
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос
Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
Атромитос 2:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:2 Атромитос Суперлига
Панаитоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Кубок Атромитос 0:2 Панаитоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панаитоликос Кубок Греции Панаитоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панаитоликос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПАОК 4 3 1 0 9 - 6 10
3. АЕК 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ксанти 4 3 0 1 6 - 6 9
5. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
6. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Лариса 3:2 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Арис Салоники 2:3 5 1 2 2 9 - 7 5
9. Атромитос 1:0 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Паниониос 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Астерас 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ламия 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Панатинаикос 4 0 2 2 3 - 9 2
14. Панаитоликос 0:1 5 0 0 5 3 - 9 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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