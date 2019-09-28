Греция: Суперлига 2019-2020
Атромитос
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Перистери
Панаитоликос
1:0
1' ГолGiorgos Manousos
18
Рауль
Баэна
21
Санья
Пьер
8
Mimito
11
Диас
Хорхе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кастро Луис
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =5 -9Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =3 -13Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос
Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
Панаитоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Кубок Атромитос 0:2 Панаитоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панаитоликос Кубок Греции Панаитоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Панаитоликос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ксанти
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|6.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Лариса
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Арис Салоники
|2:3
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|9.
|Атромитос
|1:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Паниониос
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|14.
|Панаитоликос
|0:1
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
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