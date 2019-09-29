Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 81'
Зандхаузен
0'
1:0
8' Гол
Finn Becker
27' Желтая карточка
Оэстигор Лео
30' Желтая карточка
Пакарада Леарт
2:0
45' Гол
Viktor Gyoekeres
81'
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
17
Matthew
Penney
37
Finn
Becker
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
28
Собота
Вальдемар
9
Viktor
Gyoekeres
1
Martin
Fraisl
18
Дикмайер
Деннис
22
Наубер
Геррит
2
Жиров
Александр
19
Пакарада
Леарт
5
Фрай
Марлон
17
Ценга
Эрик
27
Robin
Scheu
7
Тюрпиц
Филип
8
Энгельс
Марио
16
Kevin
Behrens
Санкт-Паули
4-2-3-1
Зандхаузен
4-2-3-1

Ход матча

8'
Finn Becker
(Дели Матс Мёллер)
1:0
27'
Оэстигор Лео
 
30'
 
Пакарада Леарт
45'
Viktor Gyoekeres
(Мияичи Рио)
2:0
59'
 
Бухаддуз Азиз
Robin Scheu
59'
 
Julius Biada
Энгельс Марио
72'
 
Халими Бесар
Тюрпиц Филип

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули
Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург
Зандхаузен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Зандхаузен 1:1 Бохум Карлсруэ 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Дармштадт Хайденхайм 0:2 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Боруссия М Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Ян 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Арминия Хайденхайм 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Падерборн Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Магдебург 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 3:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 8 6 2 0 14 - 7 20
2. Гамбург 8 5 2 1 19 - 7 17
3. Арминия 8 4 3 1 19 - 11 15
4. Эрцгебирге Ауэ 4:1 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Хайденхайм 8 3 3 2 13 - 10 12
6. Санкт-Паули 2:0 8 3 3 2 13 - 11 12
7. Зандхаузен 0:2 8 3 2 3 8 - 8 11
8. Карлсруэ 8 3 2 3 12 - 14 11
9. Гройтер Фюрт 0:3 8 3 2 3 9 - 12 11
10. Оснабрюк 8 3 1 4 10 - 8 10
11. Нюрнберг 7 2 3 2 10 - 13 9
12. Динамо Дрезден 1:4 8 2 3 3 12 - 16 9
13. Ганновер 96 7 2 2 3 8 - 10 8
14. Ян 8 2 2 4 15 - 13 8
15. Хольштайн Киль 3:0 8 2 2 4 9 - 12 8
16. Дармштадт 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Бохум 8 0 5 3 13 - 17 5
18. Веен Висбаден 8 1 1 6 11 - 23 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Виктор Дьокереш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Пакарада Леарт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Оэстигор Лео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Finn Becker бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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