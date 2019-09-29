Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 81'
Зандхаузен
1:0
8' ГолFinn Becker
27' Желтая карточкаОэстигор Лео
30' Желтая карточкаПакарада Леарт
2:0
45' ГолViktor Gyoekeres
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
17
Ценга
Эрик
27
Robin
Scheu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Тащи БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
27 Robin ScheuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Rick WulleВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Julius BiadaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
8'
1:0
27'
30'
45'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули
Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург
Зандхаузен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Зандхаузен 1:1 Бохум Карлсруэ 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:0 Дармштадт Хайденхайм 0:2 Зандхаузен
Зандхаузен 3:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Боруссия М Зандхаузен 0:1 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Ян 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Арминия Хайденхайм 2:3 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Зандхаузен 1:1 Падерборн Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Магдебург 0:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 3:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|8
|6
|2
|0
|14 - 7
|20
|2.
|Гамбург
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|3.
|Арминия
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|4:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|Санкт-Паули
|2:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Зандхаузен
|0:2
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|8.
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|9.
|Гройтер Фюрт
|0:3
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|10.
|Оснабрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|11.
|Нюрнберг
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|12.
|Динамо Дрезден
|1:4
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|13.
|Ганновер 96
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|15 - 13
|8
|15.
|Хольштайн Киль
|3:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|16.
|Дармштадт
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|17.
|Бохум
|8
|0
|5
|3
|13 - 17
|5
|18.
|Веен Висбаден
|8
|1
|1
|6
|11 - 23
|4
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