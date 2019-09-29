Швейцария: Суперлига 2019-2020
Лугано
0:1
Конец матча
Стадион: Корнаредо Зрители: 2808
Нёвшатель Ксамакс
8' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
18' Желтая карточкаОшс Марцис
0:1
27' ГолКарлен Гаэтан
81' Желтая карточкаAndre Luis II
46
Noam
Baumann
18
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
25
Ошс
Марцис
16
Сейду
Лео
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Safet Alic
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
18'
27'
0:1
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано
Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|7
|1
|1
|24 - 8
|22
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|4
|0
|18 - 9
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|9
|5
|1
|3
|18 - 13
|16
|4.
|Сьон
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|5.
|Цюрих
|9
|3
|2
|4
|8 - 18
|11
|6.
|Серветт
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Люцерн
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|8.
|Лугано
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Тун
|9
|1
|3
|5
|7 - 17
|6
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