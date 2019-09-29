Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2808
Нёвшатель Ксамакс
0'
8' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
18' Желтая карточка
Ошс Марцис
0:1
27' Гол
Карлен Гаэтан
81' Желтая карточка
Andre Luis II
90'+4
46
Noam
Baumann
18
Яо
Элож
5
Марич
Мият
4
Кечкеш
Акош
14
Саббатини
Джонатан
23
Даль
Монте
Никола
17
Вечеи
Балинт
20
Кустодио
Оливер
16
Лаванши
Нума
11
Карлиньос
Жуниор
70
Араторе
Марко
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
7
Thibault
Corbaz
3
Janick
Kamber
19
Хайле-Селассие
Марен
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
Лугано
3-1-4-2
Нёвшатель Ксамакс
3-4-2-1

Ход матча

8'
 
Джемайли Арбенит
18'
 
Ошс Марцис
27'
0:1
Карлен Гаэтан
(Нуццоло Рафаэль)
53'
Холендер Филип
Араторе Марко
 
61'
 
Taulan Seferi Sulejmanov
Хайле-Селассие Марен
65'
Герндт Александр
Кустодио Оливер
 
72'
Чрнигой Домен
Лаванши Нума
 
76'
 
Liridon Mulaj
Карлен Гаэтан
81'
 
Andre Luis II
89'
 
Charles-Andre Doudin
Samir Ramizi

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано
Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Лугано: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 7 1 1 24 - 8 22
2. Янг Бойз 9 5 4 0 18 - 9 19
3. Санкт-Галлен 9 5 1 3 18 - 13 16
4. Сьон 9 4 2 3 14 - 13 14
5. Цюрих 9 3 2 4 8 - 18 11
6. Серветт 9 2 4 3 10 - 10 10
7. Люцерн 9 2 3 4 7 - 11 9
8. Лугано 9 1 4 4 9 - 10 7
9. Нёвшатель Ксамакс 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Тун 9 1 3 5 7 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Карлен Гаэтан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Джемайли Арбенит получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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