Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
4:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Паниониос
0'
0:1
9' Гол
Арабули Бачана
1:1
31' Гол
Семеду Лисандру
44' Желтая карточка
Корбос Панайотис
44' Желтая карточка
Папагеоргиу Атанасиос
46' Желтая карточка
Сарамантас Гиоргос
49' Желтая карточка
Vajeba Sakor
2:1
55' Гол
Нейра Хуан
67' Желтая карточка
Oumar Camara
3:1
71' Гол
Kosmas Tsilianidis
77' Желтая карточка
Domitris Sotiriou
4:1
81' Гол
Семеду Лисандру
84'
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
4
Vajeba
Sakor
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
12
Котник
Матиц
22
Папагеоргиу
Атанасиос
4
Эвангелу
Стефанос
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
8
Максимович
Новица
7
Корбос
Панайотис
27
Giannis
Papanikolaou
44
Nemanja
Milojevic
23
Sotiris
Tsiloulis
10
Арабули
Бачана
ОФИ
4-2-3-1
Паниониос
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Арабули Бачана
31'
Семеду Лисандру
(Kosmas Tsilianidis)
1:1
44'
 
Корбос Панайотис
44'
 
Папагеоргиу Атанасиос
46'
 
Сарамантас Гиоргос
49'
Vajeba Sakor
 
55'
Нейра Хуан
2:1
59'
 
Oumar Camara
Sotiris Tsiloulis
67'
 
Oumar Camara
71'
Kosmas Tsilianidis
3:1
77'
Кутрумпис Гиоргос
Коровесис Никос
 
77'
Domitris Sotiriou
 
79'
 
Konstantinos Doumtsios
Папагеоргиу Атанасиос
81'
Семеду Лисандру
4:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ
Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос
Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
ОФИ 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Паниониос Кубок Паниониос 2:0 ОФИ Кубок
ОФИ 0:3 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ОФИ Суперлига Паниониос 1:2 ОФИ Кубок Греции ОФИ 2:0 Паниониос Кубок Греции Паниониос 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Паниониос Суперлига ОФИ 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 ОФИ Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ксанти 6 5 0 1 10 - 7 15
2. ПАОК 2:1 6 4 2 0 13 - 9 14
3. Олимпиакос 5 4 1 0 10 - 1 13
4. ОФИ 3:1 6 4 1 1 13 - 6 13
5. АЕК 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Волос 6 3 0 3 7 - 12 9
7. Лариса 6 2 2 2 7 - 5 8
8. Атромитос 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Арис Салоники 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Панатинаикос 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Паниониос 1:3 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Ламия 5 0 3 2 4 - 8 3
13. Астерас 1:2 6 1 0 5 7 - 12 3
14. Панаитоликос 5 0 0 5 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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