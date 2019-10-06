Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
4:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Паниониос
0:1
9' ГолАрабули Бачана
1:1
31' ГолСемеду Лисандру
44' Желтая карточкаКорбос Панайотис
44' Желтая карточкаПапагеоргиу Атанасиос
46' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
49' Желтая карточкаVajeba Sakor
2:1
55' ГолНейра Хуан
67' Желтая карточкаOumar Camara
3:1
71' ГолKosmas Tsilianidis
77' Желтая карточкаDomitris Sotiriou
4:1
81' ГолСемеду Лисандру
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
9'
0:1
31'
44'
49'
55'
2:1
67'
71'
81'
4:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +7 =4 -9ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =2 -10Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос
Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Паниониос: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
ОФИ 0:3 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 ОФИ Суперлига Паниониос 1:2 ОФИ Кубок Греции ОФИ 2:0 Паниониос Кубок Греции Паниониос 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Паниониос Суперлига ОФИ 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 ОФИ Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ОФИ Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|2.
|ПАОК
|2:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|3.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|4.
|ОФИ
|3:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|7.
|Лариса
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Арис Салоники
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Панатинаикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Паниониос
|1:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Астерас
|1:2
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|14.
|Панаитоликос
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
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