Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
2:3
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Атромитос
6' Желтая карточкаDimitrios Goutas
1:0
7' ГолJoaquin Torres
30' Желтая карточкаБассонг Себастьян
32' Желтая карточкаРауль Баэна
2:0
36' ГолJoaquin Torres
2:1
39' ГолАндруцос Танасис
44' Желтая карточкаStergios Dimopoulos
2:2
45' ПенальтиGiorgos Manousos
48' Желтая карточкаLefteris Lyratzis
2:3
62' ГолPetros Giakoumakis
76' Желтая карточкаРисванис Спирос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
-
12 Гало РодригоЗащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
7'
1:0
32'
36'
2:0
39'
45'
2:2
62'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники
Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос
Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|2.
|ПАОК
|2:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 9
|14
|3.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|4.
|ОФИ
|3:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|АЕК
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|7.
|Лариса
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|8.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Арис Салоники
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|10.
|Панатинаикос
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|Паниониос
|1:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Астерас
|1:2
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|14.
|Панаитоликос
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
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