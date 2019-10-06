Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Волос
2:3
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
6' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
1:0
7' Гол
Joaquin Torres
30' Желтая карточка
Бассонг Себастьян
32' Желтая карточка
Рауль Баэна
2:0
36' Гол
Joaquin Torres
2:1
39' Гол
Андруцос Танасис
44' Желтая карточка
Stergios Dimopoulos
2:2
45' Пенальти
Giorgos Manousos
48' Желтая карточка
Lefteris Lyratzis
2:3
62' Гол
Petros Giakoumakis
76' Желтая карточка
Рисванис Спирос
90'+4
1
Athanasios
Garavelis
22
Lefteris
Lyratzis
4
Бассонг
Себастьян
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
99
Konstantinos
Balogiannis
14
Yahia
Attiyat
allah
8
Муньис
Хуан
18
Joaquin
Torres
9
Vasilios
Mantzis
35
Christos
Mandas
19
Кивракидис
Кириакос
4
Dimitrios
Goutas
44
Рисванис
Спирос
3
Катранис
Александрос
14
Андруцос
Танасис
18
Рауль
Баэна
9
Giorgos
Manousos
6
Харисис
Харилаос
7
Фарлей
Роса
20
Petros
Giakoumakis
Волос
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Dimitrios Goutas
7'
Joaquin Torres
1:0
30'
Бассонг Себастьян
 
32'
 
Рауль Баэна
36'
Joaquin Torres
(Цоканис Тасос)
2:0
39'
2:1
Андруцос Танасис
(Petros Giakoumakis)
44'
Stergios Dimopoulos
 
45'
2:2
Giorgos Manousos
45'
Диамантис Апостолос
Stergios Dimopoulos
 
48'
Lefteris Lyratzis
 
58'
Ендришек Эрик
Yahia Attiyat allah
 
62'
2:3
Petros Giakoumakis
66'
Мистакидис Яннис
Муньис Хуан
 
66'
 
Угрои Роланд
Фарлей Роса
74'
 
Гало Родриго
Giorgos Manousos
76'
 
Рисванис Спирос
86'
 
Н'Сикулу Кларк
Petros Giakoumakis

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники
Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос
Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ксанти 6 5 0 1 10 - 7 15
2. ПАОК 2:1 6 4 2 0 13 - 9 14
3. Олимпиакос 5 4 1 0 10 - 1 13
4. ОФИ 3:1 6 4 1 1 13 - 6 13
5. АЕК 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Волос 6 3 0 3 7 - 12 9
7. Лариса 6 2 2 2 7 - 5 8
8. Атромитос 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Арис Салоники 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Панатинаикос 6 1 2 3 4 - 10 5
11. Паниониос 1:3 6 1 1 4 5 - 9 4
12. Ламия 5 0 3 2 4 - 8 3
13. Астерас 1:2 6 1 0 5 7 - 12 3
14. Панаитоликос 5 0 0 5 3 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...