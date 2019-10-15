Азия. Квалификация ЧМ-2018. 2 раунд 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Азия. Квалификация ЧМ-2018. 2 раунд 2019-2020
Таджикистан
 
Позже
Япония

Предыдущие игры

Таджикистан Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Монголия 0:1 Таджикистан Таджикистан 1:0 Кыргызстан Таджикистан 0:1 КНДР КНДР 1:0 Таджикистан
Таджикистан 2:0 Сирия Индия 2:4 Таджикистан Китай 1:0 Таджикистан Таджикистан 1:1 Афганистан Бахрейн 5:0 Таджикистан Оман 1:0 Таджикистан Оман 2:1 Таджикистан Таджикистан 0:0 Палестина Филиппины 0:2 Таджикистан Таджикистан 0:2 Палестина Непал 0:2 Таджикистан Филиппины 2:1 Таджикистан Таджикистан 0:0 Йемен Таджикистан 3:0 Непал Непал 1:2 Таджикистан Таджикистан 3:4 Филиппины
Япония Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Япония 6:0 Монголия Мьянма 0:2 Япония Япония 2:0 Парагвай Эквадор 1:1 Япония
Уругвай 2:2 Япония Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай

Последние игры между собой

Таджикистан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Япония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Таджикистан 0:4 Япония Чемпионат Мира Япония 8:0 Таджикистан Чемпионат Мира

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Япония 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Таджикистан 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Кыргызстан 2 1 0 1 7 - 1 3
4. Монголия 3 1 0 2 1 - 7 3
5. Мьянма 3 0 0 3 0 - 10 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Япония

    До начала игры, которая состоится 15.10.2019, осталось 9 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Таджикистан - Япония
    Таджикистан
    2.5% (3)
    Ничья
    1.7% (2)
    Япония
    95.8% (114)
    0:2 Япония
    33.6% (40)
    1:2 Япония
    26.1% (31)
    0:3 Япония
    13.4% (16)
    0:1 Япония
    9.2% (11)
    1:3 Япония
    7.6% (9)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...