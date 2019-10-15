Азия. Квалификация ЧМ-2018. 2 раунд 2019-2020
Таджикистан
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Япония
Предыдущие игры
Таджикистан Последние 20 матчей: +8 =2 -10Монголия 0:1 Таджикистан Таджикистан 1:0 Кыргызстан Таджикистан 0:1 КНДР КНДР 1:0 Таджикистан
Таджикистан 2:0 Сирия Индия 2:4 Таджикистан Китай 1:0 Таджикистан Таджикистан 1:1 Афганистан Бахрейн 5:0 Таджикистан Оман 1:0 Таджикистан Оман 2:1 Таджикистан Таджикистан 0:0 Палестина Филиппины 0:2 Таджикистан Таджикистан 0:2 Палестина Непал 0:2 Таджикистан Филиппины 2:1 Таджикистан Таджикистан 0:0 Йемен Таджикистан 3:0 Непал Непал 1:2 Таджикистан Таджикистан 3:4 Филиппины
Япония Последние 20 матчей: +13 =4 -3Япония 6:0 Монголия Мьянма 0:2 Япония Япония 2:0 Парагвай Эквадор 1:1 Япония
Уругвай 2:2 Япония Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай
Последние игры между собой
Таджикистан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Япония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Таджикистан
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Кыргызстан
|2
|1
|0
|1
|7 - 1
|3
|4.
|Монголия
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|5.
|Мьянма
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Таджикистан
2.5% (3)
Ничья
1.7% (2)
Япония
95.8% (114)
0:2 Япония
33.6% (40)
1:2 Япония
26.1% (31)
0:3 Япония
13.4% (16)
0:1 Япония
9.2% (11)
1:3 Япония
7.6% (9)
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