Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
29' Гол
Лимниос Димитрис
52' Желтая карточка
Antonis Dentakis
0:2
74' Пенальти
Пелкас Димитрис
86' Желтая карточка
Augusto Max
90'+3
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
44
Sergio
Chica
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
18
Joaquin
Torres
5
Augusto
Max
6
Цоканис
Тасос
23
Fernando
Joao
14
Yahia
Attiyat
allah
26
Ендришек
Эрик
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
33
Douglas
Gomes
27
Мишич
Йосип
99
Стох
Мирослав
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
Волос
4-4-1-1
ПАОК
4-4-1-1

Ход матча

29'
0:1
Лимниос Димитрис
(Яннулис Димитрис)
52'
Antonis Dentakis
 
54'
Vasilios Mantzis
Yahia Attiyat allah
 
64'
 
Пелкас Димитрис
Стох Мирослав
74'
0:2
Пелкас Димитрис
75'
 
Акпом Чуба
Свидерски Кароль
83'
 
Виейринья
Лимниос Димитрис
86'
Augusto Max
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ
Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники
Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 8 6 2 0 18 - 9 20
2. Олимпиакос 7 6 1 0 14 - 3 19
3. ОФИ 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Ксанти 8 5 0 3 10 - 10 15
5. АЕК 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Лариса 7 2 3 2 9 - 7 9
7. Волос 8 3 0 5 9 - 17 9
8. Арис Салоники 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Атромитос 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Панатинаикос 7 2 2 3 5 - 10 8
11. Астерас 7 2 0 5 8 - 12 6
12. Паниониос 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ламия 7 0 4 3 4 - 11 4
14. Панаитоликос 7 0 2 5 5 - 12 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лимниос Димитрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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