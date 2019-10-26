Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
0:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
ПАОК
0:1
29' ГолЛимниос Димитрис
52' Желтая карточкаAntonis Dentakis
0:2
74' ПенальтиПелкас Димитрис
86' Желтая карточкаAugusto Max
44
Sergio
Chica
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Sergio ChicaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
29'
52'
74'
0:2
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +7 =4 -9АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ
Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: +12 =5 -3ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники
Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|8
|6
|2
|0
|18 - 9
|20
|2.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|3.
|ОФИ
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Ксанти
|8
|5
|0
|3
|10 - 10
|15
|5.
|АЕК
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Лариса
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Волос
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|8.
|Арис Салоники
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Панатинаикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|Астерас
|7
|2
|0
|5
|8 - 12
|6
|12.
|Паниониос
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|14.
|Панаитоликос
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
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