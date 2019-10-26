Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Ройал Антверпен
1:0
Перерыв

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
45' Пенальти
Миральяс Кевин
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
2
Де
Лат
Ричи
7
Ламкель
Зе
Дидье
38
Арун
Фарис
25
Де
Сарт
Алексис
28
Manuel
Benson
70
Мбокани
Дьёмерси
87
Миральяс
Кевин
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
55
Ковачевич
Владимир
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
51
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
7
Номбе
Мбойо
9
Fraser
Hornby
Ройал Антверпен
4-4-2
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

45'
Миральяс Кевин
1:0

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен
Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк
Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен Кубок
Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 8 2 0 26 - 3 26
2. Стандард 11 7 2 2 24 - 9 23
3. Гент 10 6 2 2 22 - 12 20
4. Ройал Антверпен 1:0 11 6 2 3 21 - 14 20
5. Мехелен 11 6 2 3 19 - 17 20
6. Генк 1:0 12 6 2 4 19 - 15 20
7. Шарлеруа 11 5 3 3 17 - 13 18
8. Зульте-Варегем 0:0 12 4 5 3 18 - 14 17
9. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
10. Кортрейк 0:1 12 4 2 6 20 - 18 14
11. Андерлехт 12 3 4 5 12 - 13 13
12. Сент-Трюйден 11 3 3 5 12 - 22 12
13. Остенде 0:0 12 3 3 6 15 - 23 12
14. Эйпен 12 2 4 6 9 - 24 10
15. Васланд-Беверен 11 1 4 6 8 - 22 7
16. Серкль Брюгге 0:1 12 1 0 11 8 - 31 3
17. Mouscron-Peruwelz2 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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