Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
1:0
Перерыв
Стадион: Босуил
Кортрейк
1:0
45' ПенальтиМиральяс Кевин
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Нападающий
-
35 Lucas Melo
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
45'
1:0
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:2 Стандард Остенде 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 4:2 Локерен
Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк
Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|8
|2
|0
|26 - 3
|26
|2.
|Стандард
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Гент
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|5.
|Мехелен
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|6.
|Генк
|1:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Шарлеруа
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|8.
|Зульте-Варегем
|0:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|9.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|0:1
|12
|4
|2
|6
|20 - 18
|14
|11.
|Андерлехт
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Остенде
|0:0
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|Эйпен
|12
|2
|4
|6
|9 - 24
|10
|15.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|4
|6
|8 - 22
|7
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|12
|1
|0
|11
|8 - 31
|3
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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