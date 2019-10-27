Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
2:1
Перерыв
Стадион: Стад де Суиз
Тун
0:1
24' ГолТосетти Маттео
1:1
26' ГолНгамелеу Муми
35' Желтая карточкаГарсия Улиссес
40' Желтая карточкаФаткич Кенан
2:1
43' ГолНсаме Жан-Пьер
45' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
45' Желтая карточкаРапп Симоне
45' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
21
Васич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
21 Васич УрошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хефти НиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
24'
0:1
26'
35'
40'
43'
2:1
45'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс
Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|12
|8
|4
|0
|28 - 11
|28
|2.
|Базель
|1:2
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|2:0
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|4.
|Люцерн
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|5.
|Сьон
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|6.
|Цюрих
|2:1
|12
|4
|3
|5
|10 - 23
|15
|7.
|Серветт
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|8.
|Лугано
|0:2
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|12
|2
|5
|5
|14 - 21
|11
|10.
|Тун
|1:2
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
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