Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
2:1
Перерыв

Стадион:
Тун
0'
0:1
24' Гол
Тосетти Маттео
1:1
26' Гол
Нгамелеу Муми
35' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
40' Желтая карточка
Фаткич Кенан
2:1
43' Гол
Нсаме Жан-Пьер
45' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
45' Желтая карточка
Рапп Симоне
45' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
11
Гаудино
Джанлука
20
Эбишер
Мишель
17
Ассале
Рожер
16
Фасснахт
Кристиан
13
Нгамелеу
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
14
Гельми
Рой
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
6
Фаткич
Кенан
7
Кастроман
Мигель
10
Стильхарт
Базиль
11
Тосетти
Маттео
13
Рапп
Симоне
21
Васич
Урош
Янг Бойз
4-2-3-1
Тун
4-1-2-3

Ход матча

24'
0:1
Тосетти Маттео
(Васич Урош)
26'
Нгамелеу Муми
(Гаудино Джанлука)
1:1
35'
Гарсия Улиссес
 
40'
 
Фаткич Кенан
43'
Нсаме Жан-Пьер
(Нгамелеу Муми)
2:1
45'
Соренсен Фредерик
 
45'
 
Рапп Симоне
45'
 
Стильхарт Базиль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс
Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 4:0 Тун Тун 1:1 Янг Бойз
Цюрих 2:0 Тун Стад де Ньон 0:1 Тун Тун 0:1 Сьон Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 12 8 4 0 28 - 11 28
2. Базель 1:2 12 8 2 2 28 - 11 26
3. Санкт-Галлен 2:0 12 7 2 3 22 - 14 23
4. Люцерн 12 4 3 5 12 - 14 15
5. Сьон 12 4 3 5 17 - 19 15
6. Цюрих 2:1 12 4 3 5 10 - 23 15
7. Серветт 12 2 6 4 14 - 15 12
8. Лугано 0:2 12 2 5 5 11 - 13 11
9. Нёвшатель Ксамакс 12 2 5 5 14 - 21 11
10. Тун 1:2 12 1 3 8 9 - 24 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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