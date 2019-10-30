Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
66' Гол
Ауче Габриэль
90' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
90'+6
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero1
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
9
Martin
Santiago
Silva
I
27
Ауче
Габриэль
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Кубас
Адриан
5
Federico
Navarro
20
Фрагапане
Франко
17
Морено
Дайро
7
Diego
Valoyes
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
Аргентинос Хуниорс
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

59'
Diego Sosa III
Matias Romero1
 
66'
Ауче Габриэль
(Martin Santiago Silva I)
1:0
68'
 
Jony Menendez
Фрагапане Франко
73'
 
Tomas Pochettino
Federico Navarro
77'
 
Brian Guzman
Медина Факундо
84'
Matko Miljevic
Ауче Габриэль
 
90'
Монтеро Фаусто
Martin Santiago Silva I
 
90'
 
Enzo Hernan Diaz

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба
Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Бока Хуниорс 10 6 3 1 10 - 2 21
3. Велес Сарсфилд 10 6 1 3 13 - 9 19
4. Ланус 10 5 4 1 18 - 14 19
5. Расинг Авельянеда 10 5 4 1 14 - 12 19
6. Ривер Плейт 10 5 3 2 22 - 8 18
7. Ньюэллс Олд Бойз 10 5 3 2 16 - 11 18
8. Арсенал Саранди 10 5 1 4 18 - 11 16
9. Атлетико Тукуман 11 5 1 5 9 - 10 16
10. Тальерес Кордоба 11 5 1 5 13 - 14 16
11. Сан-Лоренсо 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Унион Санта-Фе 0:2 11 4 2 5 9 - 14 14
13. Индепендьенте 9 4 1 4 9 - 11 13
14. Эстудиантес Ла-Плата 10 4 1 5 7 - 8 13
15. Уракан 10 3 4 3 7 - 10 13
16. Росарио Сентраль 10 2 7 1 10 - 9 13
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Патронато де Парана 11 3 3 5 8 - 14 12
19. Сентраль Кордоба 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Колон 9 3 1 5 8 - 12 10
21. Банфилд 10 2 2 6 6 - 9 8
22. Альдосиви 11 2 2 7 9 - 15 8
23. Химнасия Ла-Плата 11 2 1 8 12 - 15 7
24. Годой Крус 11 2 0 9 11 - 22 6
25. Estudiantes La Plata1 1 1 0 0 3 - 0 3
26. Independiente1 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
27. River Plate2 1 1 0 0 2 - 1 3
28. Colon1 2 1 0 1 3 - 3 3
29. Boca Juniors1 0 0 0 0 0 - 0 0
30. Huracan1 0 0 0 0 0 - 0 0
31. Central Cordoba de Santiago1 0 0 0 0 0 - 0 0
32. Racing Club1 0 0 0 0 0 - 0 0
33. Rosario Central1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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