Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
66' ГолАуче Габриэль
90' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Gaston Veron
-
-
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian Guzman
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба
Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =1 -10Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Бока Хуниорс
|10
|6
|3
|1
|10 - 2
|21
|3.
|Велес Сарсфилд
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|4.
|Ланус
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|4
|1
|14 - 12
|19
|6.
|Ривер Плейт
|10
|5
|3
|2
|22 - 8
|18
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|9.
|Атлетико Тукуман
|11
|5
|1
|5
|9 - 10
|16
|10.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|11.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Унион Санта-Фе
|0:2
|11
|4
|2
|5
|9 - 14
|14
|13.
|Индепендьенте
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|15.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|7 - 10
|13
|16.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|7
|1
|10 - 9
|13
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Патронато де Парана
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|19.
|Сентраль Кордоба
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Колон
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|21.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|22.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|2
|1
|8
|12 - 15
|7
|24.
|Годой Крус
|11
|2
|0
|9
|11 - 22
|6
|25.
|Estudiantes La Plata1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|26.
|Independiente1
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|27.
|River Plate2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|28.
|Colon1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|29.
|Boca Juniors1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|Huracan1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|Central Cordoba de Santiago1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|Racing Club1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|Rosario Central1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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