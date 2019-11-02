Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
0:2
Первый тайм: 40'
Стадион: Merkur-Arena
Вольфсбергер
0:1
21' ГолНовак Михаэль
23' Желтая карточкаВайссман Шон
0:2
29' ГолШмид Романо
20
Донкор
Исаак
30
Ivan
Ljubic2
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
-
30 Ivan Ljubic2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
21'
0:1
23'
29'
0:2
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм
Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|13
|11
|2
|0
|51 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|3.
|Вольфсбергер
|2:0
|13
|8
|3
|2
|32 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|5.
|Штурм
|0:2
|13
|6
|2
|5
|20 - 13
|20
|6.
|Хартберг
|12
|5
|3
|4
|24 - 24
|18
|7.
|Ваттенс
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|8.
|Аустрия Вена
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|9.
|Маттерсбург
|0:1
|13
|3
|1
|9
|17 - 36
|10
|10.
|Адмира
|12
|2
|3
|7
|14 - 31
|9
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|13
|1
|5
|7
|8 - 35
|8
|12.
|Альтах
|12
|2
|1
|9
|17 - 31
|7
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