Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Штурм
0:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
21' Гол
Новак Михаэль
23' Желтая карточка
Вайссман Шон
0:2
29' Гол
Шмид Романо
40'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
20
Донкор
Исаак
23
Шпендльхофер
Лукас
30
Ivan
Ljubic2
25
Хирлэндер
Штефан
11
Десподов
Кирилл
21
Домингес
Хуан
10
Китеишвили
Отар
29
Рёчер
Торстен
9
Балай
Беким
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ниангбо
Андерсон
Штурм
5-4-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

21'
0:1
Новак Михаэль
23'
 
Вайссман Шон
29'
0:2
Шмид Романо

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм
Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт

Последние игры между собой

Штурм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 13 11 2 0 51 - 12 35
2. ЛАСК 12 9 2 1 26 - 8 29
3. Вольфсбергер 2:0 13 8 3 2 32 - 13 27
4. Рапид Вена 0:0 13 6 4 3 25 - 17 22
5. Штурм 0:2 13 6 2 5 20 - 13 20
6. Хартберг 12 5 3 4 24 - 24 18
7. Ваттенс 12 3 3 6 16 - 23 12
8. Аустрия Вена 12 3 3 6 18 - 25 12
9. Маттерсбург 0:1 13 3 1 9 17 - 36 10
10. Адмира 12 2 3 7 14 - 31 9
11. Санкт-Пёльтен 0:0 13 1 5 7 8 - 35 8
12. Альтах 12 2 1 9 17 - 31 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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