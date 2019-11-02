Чемпионат мира (до 17 лет) 2019
Чили (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 10'
Южная Корея (до 17 лет)
0:1
1' ГолSang-Hoon Paik
Ход матча
1'
0:1
Предыдущие игры
Чили (до 17 лет) Последние 10 матчей: +2 =2 -6Чили (до 17 лет) 4:2 Гаити (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 3:0 Чили (до 17 лет)
Южная Корея (до 17 лет) Последние 6 матчей: +3 =1 -2Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 2:1 Гаити (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 0:2 Бельгия (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 0:0 Англия (до 17 лет)
Группа C
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 17 лет)
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Южная Корея (до 17 лет)
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Чили (до 17 лет)
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Гаити (до 17 лет)
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Загрузка...