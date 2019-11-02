Чемпионат мира (до 17 лет) 2019

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Чили (до 17 лет)
0:1
Первый тайм: 10'
Южная Корея (до 17 лет)
0'
0:1
1' Гол
Sang-Hoon Paik
10'

Ход матча

1'
0:1
Sang-Hoon Paik

Предыдущие игры

Чили (до 17 лет) Последние 10 матчей: +2 =2 -6
Чили (до 17 лет) 4:2 Гаити (до 17 лет) Франция (до 17 лет) 2:0 Чили (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 0:0 Чили (до 17 лет) Ирак (до 17 лет) 3:0 Чили (до 17 лет)
Чили (до 17 лет) 0:4 Англия (до 17 лет) Мексика (до 17 лет) 4:1 Чили (до 17 лет) США (до 17 лет) 1:4 Чили (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:5 Нигерия (до 17 лет) Чили (до 17 лет) 1:1 Хорватия (до 17 лет) Аргентина (до 17 лет) 3:2 Чили (до 17 лет)
Южная Корея (до 17 лет) Последние 6 матчей: +3 =1 -2
Южная Корея (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 2:1 Гаити (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 0:2 Бельгия (до 17 лет) Южная Корея (до 17 лет) 0:0 Англия (до 17 лет)
Южная Корея (до 17 лет) 1:0 Гвинея (до 17 лет) Бразилия (до 17 лет) 0:1 Южная Корея (до 17 лет)

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 17 лет) 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Южная Корея (до 17 лет) 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Чили (до 17 лет) 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Гаити (до 17 лет) 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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