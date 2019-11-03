Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Денизли Ататюрк
Сивасспор
15
Oguz
Yilmaz
61
Явру
Зеки
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
17
Акьюз
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
-
-
27 Emre Saglik
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра УгуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
52 Volkan Egri
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =5 -4Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду
Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =8 -5Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор Сивасспор 3:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Эрзурумспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Фенербахче
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|Малатьяспор
|9
|5
|1
|3
|22 - 10
|16
|4.
|Трабзонспор
|10
|4
|4
|2
|19 - 13
|16
|5.
|Сивасспор
|0:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|7.
|Галатасарай
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|Бешикташ
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|9.
|Гёзтепе
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|12.
|Денизлиспор
|0:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Касымпаша
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|14.
|Ризеспор
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|15.
|Анкарагюджю
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|16.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|10
|1
|4
|5
|13 - 15
|7
|18.
|Кайсериспор
|9
|0
|4
|5
|8 - 19
|4
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