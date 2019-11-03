Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сивасспор
0' 17'
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
5
Юмлу
Мустафа
15
Oguz
Yilmaz
21
Бергдич
Закария
61
Явру
Зеки
8
Муравски
Радослав
70
Шахан
Олджай
10
Айсатти
Исмаил
77
Бэрроу
Моду
17
Акьюз
Мехмет
30
Самасса
Мамаду
II
20
Аксой
Фатих
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Mert
Hakan
Yandas
87
Гойяно
Марсело
54
Кылынч
Эмре
37
Hakan
Arslan
I
11
Erdogan
Yesilyurt
9
Ятабаре
Мустафа
Денизлиспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду
Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор Сивасспор 3:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Эрзурумспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Денизлиспор 2:3 Сивасспор Первая лига Турции Сивасспор 1:2 Денизлиспор Первая лига Турции Сивасспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:0 Сивасспор Кубок
Денизлиспор 1:1 Сивасспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:0 Денизлиспор Кубок Сивасспор 3:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Сивасспор Суперлига Сивасспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 10 5 4 1 19 - 11 19
2. Фенербахче 9 5 2 2 18 - 9 17
3. Малатьяспор 9 5 1 3 22 - 10 16
4. Трабзонспор 10 4 4 2 19 - 13 16
5. Сивасспор 0:0 10 4 4 2 16 - 11 16
6. Истанбул Башакшехир 10 4 4 2 16 - 12 16
7. Галатасарай 10 4 4 2 11 - 9 16
8. Бешикташ 10 4 3 3 13 - 13 15
9. Гёзтепе 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Коньяспор 10 3 4 3 12 - 14 13
11. Газишехир Газиантеп 9 3 3 3 14 - 18 12
12. Денизлиспор 0:0 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Касымпаша 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Ризеспор 10 3 2 5 10 - 18 11
15. Анкарагюджю 9 2 3 4 6 - 13 9
16. Антальяспор 10 2 3 5 10 - 19 9
17. Генчлербирлиги 10 1 4 5 13 - 15 7
18. Кайсериспор 9 0 4 5 8 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...