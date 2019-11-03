Аргентина: Суперлига 2019-2020

Сегодня

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

Позже

03:00 Позже

Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

2 Химнасия И Эсгрима Консепсьон

Аргентина: Федераль А. Зона А

Аргентина: Федераль А. Зона Б

Бельгия: Первый дивизион А

Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

Венгрия: Венгерский второй дивизион

Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Второй дивизион (Группа 2)

Дания: Первый дивизион

1 Ювентус (до 23 лет)

0 Про Патрия

1 Про Верчелли

Кипр: Первый дивизион

Литва: Группа А

Литва: Лига А (Переходный матч) (Финал)

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05:00 Позже

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04:00 Позже

Польша: Второй дивизион

Польша: Первый дивизион

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

Франция: Первый дивизион: Женщины

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа E)