Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
1:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
25' Желтая карточка
Marcelo Herrera2
31' Желтая карточка
Роа Андрес Фелипе
1:0
43' Гол
Ромеро Сильвио
25
Кампанья
Мартин
4
Jorge
Figal
2
Alan
Franco1
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
10
Martin
Nicolas
Benitez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
12
Sebastian
Alberto
Torrico
27
Вергини
Сантьяго
32
Колоччини
Фабрисио
15
Ариас
Рамон
42
Marcelo
Herrera2
21
Поблет
Херонимо
20
Juan
Edgardo
Ramirez
3
Bruno
Pitton
38
Гайч
Адольфо
10
Ромеро
Оскар
92
Angel
Romero2
Индепендьенте
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

Ход матча

25'
 
Marcelo Herrera2
31'
Роа Андрес Фелипе
 
43'
Ромеро Сильвио
(Санчес-Миньо Хуан)
1:0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Сан-Лоренсо: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Суперлига Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Индепендьенте 1:2 Сан-Лоренсо Примера
Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 0:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Индепендьенте 1:0 Сан-Лоренсо Torneo Pentagonal de Verano Сан-Лоренсо 4:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 11 7 3 1 13 - 6 24
2. Ривер Плейт 12 7 3 2 26 - 10 24
3. Бока Хуниорс 12 7 3 2 16 - 5 24
4. Ланус 11 6 4 1 20 - 15 22
5. Расинг Авельянеда 12 5 6 1 15 - 13 21
6. Велес Сарсфилд 11 6 2 3 13 - 9 20
7. Эстудиантес Ла-Плата 12 6 1 5 11 - 8 19
8. Атлетико Тукуман 12 6 1 5 11 - 10 19
9. Тальерес Кордоба 12 6 1 5 14 - 14 19
10. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 3 3 16 - 12 18
11. Индепендьенте 1:0 11 5 2 4 12 - 13 17
12. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 0:1 12 5 1 6 14 - 19 16
14. Унион Санта-Фе 12 4 4 4 14 - 17 16
15. Росарио Сентраль 12 3 7 2 15 - 14 16
16. Уракан 11 3 5 3 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 4 1 6 8 - 11 13
18. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
19. Патронато де Парана 12 3 4 5 9 - 15 13
20. Сентраль Кордоба 11 3 3 5 11 - 13 12
21. Банфилд 12 2 4 6 9 - 12 10
22. Альдосиви 12 2 2 8 10 - 17 8
23. Химнасия Ла-Плата 12 2 1 9 12 - 16 7
24. Годой Крус 12 2 0 10 13 - 27 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Роа Андрес Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Marcelo Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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