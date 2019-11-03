Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
1:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
25' Желтая карточкаMarcelo Herrera2
31' Желтая карточкаРоа Андрес Фелипе
1:0
43' ГолРомеро Сильвио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
25'
43'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте
Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Сан-Лоренсо: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Товарищеские матчи Сан-Лоренсо 1:0 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Примера Сан-Лоренсо 0:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А Индепендьенте 1:0 Сан-Лоренсо Torneo Pentagonal de Verano Сан-Лоренсо 4:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|3
|2
|26 - 10
|24
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|7
|3
|2
|16 - 5
|24
|4.
|Ланус
|11
|6
|4
|1
|20 - 15
|22
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|6
|1
|15 - 13
|21
|6.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|6
|1
|5
|11 - 8
|19
|8.
|Атлетико Тукуман
|12
|6
|1
|5
|11 - 10
|19
|9.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|11.
|Индепендьенте
|1:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|12
|5
|1
|6
|14 - 19
|16
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|7
|2
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|11
|3
|5
|3
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|18.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|19.
|Патронато де Парана
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|20.
|Сентраль Кордоба
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|21.
|Банфилд
|12
|2
|4
|6
|9 - 12
|10
|22.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|2
|1
|9
|12 - 16
|7
|24.
|Годой Крус
|12
|2
|0
|10
|13 - 27
|6
Загрузка...