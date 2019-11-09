Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
5:1
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Ваттенс
1:0
1' ГолБалик Гусейн
2:0
9' ГолБалик Гусейн
19' Желтая карточкаИнголич Сандро
3:0
22' ГолПак Кван Рён
24' Желтая карточкаFlorian Buchacher
31' Желтая карточкаMichael Ambichl
3:1
33' ГолBenjamin Pranter
34' Желтая карточкаFlorian Toplitsch
38' Желтая карточкаKelvin Yeboah
4:1
58' ПенальтиЛуксбахер Даниэль
69' Желтая карточкаLukas Grgic
84' Желтая карточкаSebastian Santin
5:1
85' ГолПак Кван Рён
14
Балик
Гусейн
19
Пак
Кван
Рён
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
3 Luan IX
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
1'
1:0
9'
2:0
19'
22'
3:0
31'
33'
3:1
38'
58'
69'
84'
85'
5:1
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен
Ваттенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ваттенс 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг
Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ваттенс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|53 - 12
|35
|2.
|ЛАСК
|13
|10
|2
|1
|28 - 8
|32
|3.
|Вольфсбергер
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Рапид Вена
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Штурм
|14
|7
|2
|5
|23 - 16
|23
|6.
|Хартберг
|14
|6
|3
|5
|26 - 27
|21
|7.
|Санкт-Пёльтен
|14
|3
|4
|7
|14 - 36
|13
|8.
|Аустрия Вена
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|9.
|Ваттенс
|14
|3
|3
|8
|17 - 32
|12
|10.
|Маттерсбург
|13
|3
|1
|9
|17 - 38
|10
|11.
|Альтах
|14
|3
|1
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Адмира
|13
|2
|3
|8
|14 - 32
|9
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