Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
5:1
Конец матча

Стадион:
Ваттенс
0'
1:0
1' Гол
Балик Гусейн
2:0
9' Гол
Балик Гусейн
19' Желтая карточка
Инголич Сандро
3:0
22' Гол
Пак Кван Рён
24' Желтая карточка
Florian Buchacher
31' Желтая карточка
Michael Ambichl
3:1
33' Гол
Benjamin Pranter
34' Желтая карточка
Florian Toplitsch
38' Желтая карточка
Kelvin Yeboah
4:1
58' Пенальти
Луксбахер Даниэль
69' Желтая карточка
Lukas Grgic
84' Желтая карточка
Sebastian Santin
5:1
85' Гол
Пак Кван Рён
90'+4
1
Christoph
Riegler
22
Инголич
Сандро
5
Майзль
Лука
29
Дрешер
Даниэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
11
George
Davies
8
Michael
Ambichl
4
Хофбауэр
Доминик
10
Луксбахер
Даниэль
14
Балик
Гусейн
19
Пак
Кван
Рён
25
Ferdinand
Oswald
19
Sandro
Neurauter
34
Stefan
Hager
3
Michael
Svoboda
26
Florian
Buchacher
42
Мадер
Флориан
46
Lukas
Grgic
27
Kelvin
Yeboah
10
Florian
Toplitsch
7
Benjamin
Pranter
22
Дедич
Златко
Санкт-Пёльтен
5-3-2
Ваттенс
4-2-3-1

Ход матча

1'
Балик Гусейн
(Пак Кван Рён)
1:0
9'
Балик Гусейн
(Инголич Сандро)
2:0
19'
Инголич Сандро
 
22'
Пак Кван Рён
(Хофбауэр Доминик)
3:0
24'
 
Florian Buchacher
31'
Michael Ambichl
 
33'
3:1
Benjamin Pranter
34'
 
Florian Toplitsch
38'
 
Kelvin Yeboah
58'
Луксбахер Даниэль
4:1
60'
 
Гугганиг Давид
Florian Buchacher
60'
 
Sebastian Santin
Мадер Флориан
67'
Robert Ljubicic
Хофбауэр Доминик
 
69'
 
Lukas Grgic
73'
Гартлер Рене
Балик Гусейн
 
78'
 
Milan Jurdik
Florian Toplitsch
80'
Christoph Messerer
Луксбахер Даниэль
 
84'
 
Sebastian Santin
85'
Пак Кван Рён
(Майзль Лука)
5:1

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 2:0 Блау-Вайс Линц Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Маттерсбург Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен
Ваттенс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ваттенс 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Ваттенс Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Ваттенс 0:1 Хартберг
Адмира 3:1 Ваттенс Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Ваттенс 0:2 Рапид Вена Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ваттенс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 53 - 12 35
2. ЛАСК 13 10 2 1 28 - 8 32
3. Вольфсбергер 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Рапид Вена 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Штурм 14 7 2 5 23 - 16 23
6. Хартберг 14 6 3 5 26 - 27 21
7. Санкт-Пёльтен 14 3 4 7 14 - 36 13
8. Аустрия Вена 13 3 3 7 18 - 27 12
9. Ваттенс 14 3 3 8 17 - 32 12
10. Маттерсбург 13 3 1 9 17 - 38 10
11. Альтах 14 3 1 10 21 - 34 10
12. Адмира 13 2 3 8 14 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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