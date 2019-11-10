Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
1:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Xanthi FC Arena
Паниониос
34' Желтая карточкаДжуричкович Петар
41' Желтая карточкаOdysseas Lymperakis
0:1
53' ГолАрабули Бачана
1:1
55' ГолChristos Lisgaras
1:2
67' ГолАрабули Бачана
75
Мулин
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Мулин ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
53'
55'
67'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники
Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =2 -11Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас
ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Паниониос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|4.
|ОФИ
|10
|5
|1
|4
|19 - 12
|16
|5.
|Ксанти
|1:2
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Лариса
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|10
|4
|3
|3
|16 - 11
|15
|8.
|Волос
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|9.
|Атромитос
|0:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 14
|12
|10.
|Астерас
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|12.
|Паниониос
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|13.
|Ламия
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Панаитоликос
|10
|0
|3
|7
|8 - 18
|3
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