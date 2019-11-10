Греция: Суперлига 2019-2020

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Ксанти
1:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Паниониос
0'
34' Желтая карточка
Джуричкович Петар
41' Желтая карточка
Odysseas Lymperakis
0:1
53' Гол
Арабули Бачана
1:1
55' Гол
Christos Lisgaras
1:2
67' Гол
Арабули Бачана
76'
1
Абад
Карлос
27
Vasilios
Fasidis
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
25
Leandro
Sosa
I
75
Мулин
Тибо
9
Ковачевич
Александар
12
Эдуардо
Тейшейра
10
Джуричкович
Петар
7
Стургеон
Фабиу
88
Реннелла
Винченцо
67
Малерб
Жереми
22
Папагеоргиу
Атанасиос
14
Ставропулос
Димитрис
4
Эвангелу
Стефанос
13
Odysseas
Lymperakis
27
Giannis
Papanikolaou
7
Корбос
Панайотис
20
Pedro
Arce
II
16
Giannis
Oikonomidis
10
Арабули
Бачана
31
Giannis
Masouras
Ксанти
4-2-3-1
Паниониос
4-3-1-2

Ход матча

34'
Джуричкович Петар
 
41'
 
Odysseas Lymperakis
53'
0:1
Арабули Бачана
(Giannis Masouras)
54'
William Douglas de Amorim1
Реннелла Винченцо
 
55'
Christos Lisgaras
(Джуричкович Петар)
1:1
61'
 
Oumar Camara
Giannis Masouras
63'
Де Лукас Пабло
Ковачевич Александар
 
67'
1:2
Арабули Бачана
75'
Mehdi Terki
Мулин Тибо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники
Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас
ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Паниониос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Паниониос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 10 7 3 0 16 - 3 24
2. ПАОК 10 7 3 0 21 - 11 24
3. АЕК 9 5 2 2 15 - 12 17
4. ОФИ 10 5 1 4 19 - 12 16
5. Ксанти 1:2 10 5 1 4 11 - 12 16
6. Лариса 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Арис Салоники 10 4 3 3 16 - 11 15
8. Волос 10 4 0 6 12 - 20 12
9. Атромитос 0:0 10 3 3 4 17 - 14 12
10. Астерас 10 3 1 6 14 - 16 10
11. Панатинаикос 9 2 3 4 8 - 14 9
12. Паниониос 2:1 10 2 2 6 8 - 17 8
13. Ламия 9 1 4 4 6 - 15 7
14. Панаитоликос 10 0 3 7 8 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Odysseas Lymperakis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Джуричкович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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