Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
11' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
11' Желтая карточкаЛопес Лисандро II
33' Желтая карточкаДомингес Николас
41' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
Ход матча
33'
41'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Велес Сарсфилд 1:3 Бока Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|7
|4
|2
|16 - 5
|25
|2.
|Ланус
|13
|7
|4
|2
|21 - 16
|25
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|4
|2
|13 - 9
|25
|4.
|Ривер Плейт
|13
|7
|3
|3
|26 - 11
|24
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|6
|6
|1
|16 - 13
|24
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|7
|1
|5
|12 - 8
|22
|7.
|Атлетико Тукуман
|13
|7
|1
|5
|12 - 10
|22
|8.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|13
|6
|4
|3
|13 - 9
|22
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|10.
|Индепендьенте
|12
|6
|2
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|12.
|Сан-Лоренсо
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|4
|7
|2
|16 - 14
|19
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|15.
|Сентраль Кордоба
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|17.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|2
|7
|8 - 13
|14
|18.
|Уракан
|13
|3
|5
|5
|7 - 12
|14
|19.
|Колон
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|20.
|Банфилд
|13
|3
|4
|6
|10 - 12
|13
|21.
|Патронато де Парана
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|3
|1
|9
|15 - 16
|10
|23.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|10 - 20
|8
|24.
|Годой Крус
|13
|2
|0
|11
|14 - 29
|6
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