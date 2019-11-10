Аргентина: Суперлига 2019-2020

Сегодня

3 Боруссия М

3 Атлетико М

Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

0 Дефенса и Хустисия

Аргентина: Федераль А. Зона А

Аргентина: Федераль А. Зона Б

Бельгия: Первый дивизион А

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

3 Васко да Гама

Венгрия: Венгерский второй дивизион

Венгрия: Венгерский первый дивизон

1 Боруссия-2 М

Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Первый дивизион

0 Про Патрия

1 Про Верчелли

0 Ювентус (до 23 лет)

Кипр: Первый дивизион

Позже

03:30 Позже

Позже

03:45 Позже

Польша: Второй дивизион

Польша: Первый дивизион

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

1 Локомотив М (мол.)

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (1/4 финала)