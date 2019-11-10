Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
11' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
11' Желтая карточка
Лопес Лисандро II
33' Желтая карточка
Домингес Николас
41' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
22
Домингес
Александр
4
Hernan
De
La
Fuente
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
6
Гаго
Фернандо
8
Домингес
Николас
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
11
Дженсон
Лукас
18
Leandro
Miguel
Fernandez
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
23
Марконе
Иван
14
Nicolas
Capaldo
39
Альмендра
Агустин
8
Alexis
Mac
Allister
30
Emanuel
Reynoso2
19
Сарате
Мауро
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-1-4-1

Ход матча

11'
Leandro Miguel Fernandez
 
11'
 
Лопес Лисандро II
33'
Домингес Николас
 
41'
Хианетти Лаутаро
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте
Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Бока Хуниорс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа де ла Суперлига Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс Суперлига
Велес Сарсфилд 1:3 Бока Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 13 7 4 2 16 - 5 25
2. Ланус 13 7 4 2 21 - 16 25
3. Аргентинос Хуниорс 13 7 4 2 13 - 9 25
4. Ривер Плейт 13 7 3 3 26 - 11 24
5. Расинг Авельянеда 13 6 6 1 16 - 13 24
6. Эстудиантес Ла-Плата 13 7 1 5 12 - 8 22
7. Атлетико Тукуман 13 7 1 5 12 - 10 22
8. Велес Сарсфилд 0:0 13 6 4 3 13 - 9 22
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 3 3 18 - 12 21
10. Индепендьенте 12 6 2 4 15 - 15 20
11. Тальерес Кордоба 13 6 1 6 14 - 15 19
12. Сан-Лоренсо 13 6 1 6 18 - 20 19
13. Росарио Сентраль 13 4 7 2 16 - 14 19
14. Арсенал Саранди 12 5 2 5 21 - 18 17
15. Сентраль Кордоба 13 4 4 5 14 - 15 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 4 5 14 - 18 16
17. Дефенса и Хустисия 13 4 2 7 8 - 13 14
18. Уракан 13 3 5 5 7 - 12 14
19. Колон 12 4 1 7 11 - 17 13
20. Банфилд 13 3 4 6 10 - 12 13
21. Патронато де Парана 13 3 4 6 11 - 18 13
22. Химнасия Ла-Плата 13 3 1 9 15 - 16 10
23. Альдосиви 13 2 2 9 10 - 20 8
24. Годой Крус 13 2 0 11 14 - 29 6


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