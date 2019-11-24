Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:0
Перерыв
Стадион: Альянц
Штурм
11' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
26' Желтая карточкаАразе Кельвин
1:0
28' ГолДибон Кристофер
39' Желтая карточкаХирлэндер Штефан
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
20
Донкор
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
48 Yusuf Demir
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
30 Ivan Ljubic2
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
26'
28'
1:0
39'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена
Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм
Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|12
|3
|0
|58 - 14
|39
|2.
|ЛАСК
|15
|12
|2
|1
|31 - 8
|38
|3.
|Вольфсбергер
|15
|9
|3
|3
|38 - 17
|30
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|5.
|Хартберг
|15
|7
|3
|5
|28 - 28
|24
|6.
|Штурм
|0:1
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|7.
|Аустрия Вена
|15
|4
|4
|7
|20 - 28
|16
|8.
|Санкт-Пёльтен
|15
|3
|5
|7
|16 - 38
|14
|9.
|Ваттенс
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|10.
|Альтах
|15
|3
|1
|11
|22 - 36
|10
|11.
|Маттерсбург
|15
|3
|1
|11
|19 - 44
|10
|12.
|Адмира
|15
|2
|4
|9
|14 - 33
|10
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