Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
11' Желтая карточка
Ульманн Максимилиан
26' Желтая карточка
Аразе Кельвин
1:0
28' Гол
Дибон Кристофер
39' Желтая карточка
Хирлэндер Штефан
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Зибенхандль
Йорг
20
Донкор
Исаак
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
8
Сакик
Эмануэль
21
Домингес
Хуан
10
Китеишвили
Отар
25
Хирлэндер
Штефан
18
Хузпек
Филипп
9
Балай
Беким
11
Десподов
Кирилл
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
3-4-3

Ход матча

11'
Ульманн Максимилиан
 
26'
Аразе Кельвин
 
28'
Дибон Кристофер
(Шваб Штефан)
1:0
39'
 
Хирлэндер Штефан

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена
Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер Маттерсбург 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:3 Хартберг Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 0:2 Рапид Вена Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Штурм 3:1 Хартберг Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм
Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига
Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 12 3 0 58 - 14 39
2. ЛАСК 15 12 2 1 31 - 8 38
3. Вольфсбергер 15 9 3 3 38 - 17 30
4. Рапид Вена 1:0 15 8 3 4 29 - 18 27
5. Хартберг 15 7 3 5 28 - 28 24
6. Штурм 0:1 15 7 2 6 23 - 17 23
7. Аустрия Вена 15 4 4 7 20 - 28 16
8. Санкт-Пёльтен 15 3 5 7 16 - 38 14
9. Ваттенс 15 3 3 9 17 - 34 12
10. Альтах 15 3 1 11 22 - 36 10
11. Маттерсбург 15 3 1 11 19 - 44 10
12. Адмира 15 2 4 9 14 - 33 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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