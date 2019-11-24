Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Оболонь Арена
Десна
4' Желтая карточкаЗадоя Евгений
14
Милько
Вадим
11
Кожушко
Олег
44
Паст
Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
22'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна
Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|44 - 7
|43
|2.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|3.
|Десна
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|21 - 8
|28
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 9
|27
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 22
|15
|8.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|9.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 27
|15
|10.
|Карпаты
|1:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 21
|14
|11.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|12.
|Ворскла
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|9 - 29
|8
Колос Ковалёвка
18% (25)
Ничья
17.3% (24)
Десна
64.7% (90)
0:1 Десна
28.1% (39)
1:2 Десна
24.5% (34)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Колос Ковалёвка
7.9% (11)
0:2 Десна
7.2% (10)
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