Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Десна
0'
4' Желтая карточка
Задоя Евгений
22' Желтая карточка
 23'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
11
Кожушко
Олег
99
Задоя
Евгений
48
Ореховский
Павел
77
Вильяльмссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
43
Западня
Артур
11
Калитвинцев
Владислав
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
9
Кузык
Орест
19
Фаворов
Артём
77
Дегтярёв
Максим
Колос Ковалёвка
Десна

Ход матча

4'
Задоя Евгений
 
22'
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна
Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 0:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион Десна 2:3 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 0:1 Десна Первый дивизион
Десна 0:4 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 15 14 1 0 44 - 7 43
2. Заря Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
3. Десна 0:0 Заявка 15 8 4 3 21 - 8 28
4. Динамо Киев Заявка 14 8 3 3 28 - 9 27
5. Александрия Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
6. Мариуполь Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
7. Днепр-1 Заявка 15 4 3 8 15 - 22 15
8. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
9. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 27 15
10. Карпаты 1:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 21 14
11. Львов Заявка 15 3 2 10 11 - 28 11
12. Ворскла Заявка 15 2 2 11 9 - 29 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Десна
Колос Ковалёвка
18% (25)
Ничья
17.3% (24)
Десна
64.7% (90)
0:1 Десна
28.1% (39)
1:2 Десна
24.5% (34)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Колос Ковалёвка
7.9% (11)
0:2 Десна
7.2% (10)
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