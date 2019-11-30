Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Санкт-Паули
0:1
Первый тайм: 20'
Ганновер 96
0'
0:1
7' Гол
Майна Линтон
20'
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цайрайс
Филипп
21
Лоуренс
Джеймс
27
Калла
Ян-Филипп
28
Собота
Вальдемар
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
9
Viktor
Gyoekeres
25
Верман
Хенк
1
Цилер
Рон-Роберт
31
Антон
Вальдемар
5
Felipe
Martins1
2
Элез
Йосип
24
Юнг
Себастьян
6
Бакалорц
Марвин
10
Харагути
Генки
3
Альборнос
Миико
11
Майна
Линтон
35
Муслия
Флоран
26
Вайдандт
Хендрик
Санкт-Паули
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-2-1

Ход матча

7'
0:1
Майна Линтон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр
Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Паули 0:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:4 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи
Ганновер 96 2:2 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 14 8 5 1 30 - 15 29
2. Гамбург 15 8 5 2 33 - 15 29
3. Штуттгарт 14 8 2 4 23 - 18 26
4. Эрцгебирге Ауэ 0:0 15 6 6 3 23 - 20 24
5. Хольштайн Киль 1:0 15 6 3 6 22 - 21 21
6. Хайденхайм 14 5 5 4 22 - 17 20
7. Ян 15 5 5 5 28 - 25 20
8. Оснабрюк 15 5 5 5 17 - 14 20
9. Гройтер Фюрт 14 5 4 5 16 - 18 19
10. Карлсруэ 15 4 7 4 26 - 28 19
11. Зандхаузен 14 4 6 4 15 - 15 18
12. Дармштадт 14 4 6 4 16 - 19 18
13. Ганновер 96 1:0 15 4 5 6 16 - 24 17
14. Санкт-Паули 0:1 15 3 6 6 18 - 21 15
15. Нюрнберг 0:1 15 3 6 6 21 - 28 15
16. Бохум 0:0 15 2 9 4 25 - 27 15
17. Веен Висбаден 1:0 15 3 4 8 18 - 32 13
18. Динамо Дрезден 0:1 15 3 3 9 15 - 27 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Майна Линтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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