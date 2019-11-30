Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
0:1
Первый тайм: 20'
Ганновер 96
0:1
7' ГолМайна Линтон
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тащи БорисНападающий
-
36 Luis Coordes
-
-
37 Finn Becker
-
31 Ersin Zehir
-
-
-
34 Mert Kuyucu
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Аого ДеннисПолузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр
Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|14
|8
|5
|1
|30 - 15
|29
|2.
|Гамбург
|15
|8
|5
|2
|33 - 15
|29
|3.
|Штуттгарт
|14
|8
|2
|4
|23 - 18
|26
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|15
|6
|6
|3
|23 - 20
|24
|5.
|Хольштайн Киль
|1:0
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|6.
|Хайденхайм
|14
|5
|5
|4
|22 - 17
|20
|7.
|Ян
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|8.
|Оснабрюк
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|9.
|Гройтер Фюрт
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|10.
|Карлсруэ
|15
|4
|7
|4
|26 - 28
|19
|11.
|Зандхаузен
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|12.
|Дармштадт
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:0
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|14.
|Санкт-Паули
|0:1
|15
|3
|6
|6
|18 - 21
|15
|15.
|Нюрнберг
|0:1
|15
|3
|6
|6
|21 - 28
|15
|16.
|Бохум
|0:0
|15
|2
|9
|4
|25 - 27
|15
|17.
|Веен Висбаден
|1:0
|15
|3
|4
|8
|18 - 32
|13
|18.
|Динамо Дрезден
|0:1
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
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