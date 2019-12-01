Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
0:0
Перерыв

Стадион:
Денизлиспор
0'
15' Желтая карточка
Сако Хади
19' Желтая карточка
Соялп Фуркан
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
3
Джилободжи
Папи
18
Диарра
Сулеймане
8
Jefferson
IV
19
Соялп
Фуркан
27
Твумаси
Патрик
10
Кайоде
Оларенваджу
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
5
Юмлу
Мустафа
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
7
Родальега
Уго
77
Бэрроу
Моду
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1
Денизлиспор
4-4-2

Ход матча

15'
 
Сако Хади
19'
Соялп Фуркан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду
Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 13 8 3 2 26 - 12 27
2. Трабзонспор 12 6 4 2 23 - 13 22
3. Истанбул Башакшехир 12 6 4 2 19 - 13 22
4. Аланьяспор 13 6 4 3 24 - 13 22
5. Фенербахче 13 6 4 3 23 - 14 22
6. Бешикташ 12 6 3 3 15 - 13 21
7. Малатьяспор 13 5 5 3 28 - 16 20
8. Галатасарай 12 5 4 3 13 - 10 19
9. Гёзтепе 13 4 6 3 13 - 13 18
10. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
11. Газишехир Газиантеп 0:0 13 4 5 4 17 - 22 17
12. Денизлиспор 0:0 13 4 3 6 11 - 13 15
13. Генчлербирлиги 13 3 5 5 20 - 20 14
14. Коньяспор 13 3 4 6 13 - 20 13
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 12 2 4 6 11 - 21 10
17. Анкарагюджю 13 2 3 8 8 - 25 9
18. Кайсериспор 12 1 4 7 11 - 25 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Сако Хади получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...