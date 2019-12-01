Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
0:0
Перерыв
Стадион: Газиантеп
Денизлиспор
15' Желтая карточкаСако Хади
19' Желтая карточкаСоялп Фуркан
17
Oguz
Ceylan
11
Вурал
Гюрай
19
Соялп
Фуркан
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ali Ates
-
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бэрроу МодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Oguz YilmazЗащитник
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
24 Чалик БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
- Нападающий
-
27 Emre Saglik
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
Ход матча
15'
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =4 -7Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду
Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|Трабзонспор
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|3.
|Истанбул Башакшехир
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|4.
|Аланьяспор
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|5.
|Фенербахче
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|6.
|Бешикташ
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|7.
|Малатьяспор
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|8.
|Галатасарай
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|9.
|Гёзтепе
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|10.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|11.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 22
|17
|12.
|Денизлиспор
|0:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|13.
|Генчлербирлиги
|13
|3
|5
|5
|20 - 20
|14
|14.
|Коньяспор
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|17.
|Анкарагюджю
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|18.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|11 - 25
|7
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