Словакия: Суперлига 2019-2020

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Погронье
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Середь
0'
1:0
25' Гол
Andras Meszaros
30' Желтая карточка
Tidiane Djibi Ba
45' Желтая карточка
Adam Morong
80'

Ход матча

25'
Andras Meszaros
1:0
30'
 
Tidiane Djibi Ba
45'
 
Adam Morong

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье
Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно
Середь Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь
Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь

Последние игры между собой

Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига
Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 18 13 4 1 40 - 11 43
2. ДАК 0:0 18 11 3 4 29 - 20 36
3. Жилина 17 9 5 3 27 - 14 32
4. Ружомберок 0:0 18 6 7 5 22 - 23 25
5. Спартак Трнава 0:2 18 7 2 9 22 - 23 23
6. Земплин 2:0 18 6 5 7 24 - 23 23
7. Злате Моравце 0:0 18 5 8 5 18 - 20 23
8. Тренчин 1:1 18 5 6 7 29 - 29 21
9. Сеница 17 5 4 8 21 - 28 19
10. Середь 0:1 18 4 5 9 15 - 25 17
11. Погронье 1:0 18 4 4 10 18 - 34 16
12. Нитра 1:1 18 4 3 11 14 - 29 15
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Adam Morong получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Tidiane Djibi Ba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Andras Meszaros бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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