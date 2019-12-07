Словакия: Суперлига 2019-2020
Погронье
1:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Середь
1:0
25' ГолAndras Meszaros
30' Желтая карточкаTidiane Djibi Ba
45' Желтая карточкаAdam Morong
Ход матча
25'
1:0
30'
45'
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +5 =4 -11Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье
Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно
Середь Последние 20 матчей: +5 =6 -9Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь
Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь
Последние игры между собой
Погронье: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|18
|13
|4
|1
|40 - 11
|43
|2.
|ДАК
|0:0
|18
|11
|3
|4
|29 - 20
|36
|3.
|Жилина
|17
|9
|5
|3
|27 - 14
|32
|4.
|Ружомберок
|0:0
|18
|6
|7
|5
|22 - 23
|25
|5.
|Спартак Трнава
|0:2
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|6.
|Земплин
|2:0
|18
|6
|5
|7
|24 - 23
|23
|7.
|Злате Моравце
|0:0
|18
|5
|8
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Тренчин
|1:1
|18
|5
|6
|7
|29 - 29
|21
|9.
|Сеница
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|10.
|Середь
|0:1
|18
|4
|5
|9
|15 - 25
|17
|11.
|Погронье
|1:0
|18
|4
|4
|10
|18 - 34
|16
|12.
|Нитра
|1:1
|18
|4
|3
|11
|14 - 29
|15
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