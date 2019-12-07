Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Паниониос
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос
Паниониос Последние 20 матчей: +9 =3 -8Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос
Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти
Последние игры между собой
АЕК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Паниониос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Паниониос 1:2 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига АЕК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:1 АЕК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:0
|13
|9
|4
|0
|24 - 12
|31
|2.
|Олимпиакос
|12
|8
|4
|0
|20 - 5
|28
|3.
|ОФИ
|12
|6
|1
|5
|21 - 14
|19
|4.
|Ксанти
|0:1
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|5.
|АЕК
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|6.
|Лариса
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|7.
|Арис Салоники
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|8.
|Панатинаикос
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|9.
|Атромитос
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|10.
|Ламия
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Волос
|12
|4
|1
|7
|13 - 22
|13
|12.
|Паниониос
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|13.
|Астерас
|12
|3
|2
|7
|14 - 17
|11
|14.
|Панаитоликос
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
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