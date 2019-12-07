Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Паниониос
0' 17'
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
23
Хульт
Никлас
6
Крстичич
Ненад
25
Галанопулос
Костас
7
Верде
Даниэле
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
18
Оливейра
Нелсон
67
Малерб
Жереми
22
Папагеоргиу
Атанасиос
14
Ставропулос
Димитрис
4
Эвангелу
Стефанос
13
Odysseas
Lymperakis
27
Giannis
Papanikolaou
20
Pedro
Arce
II
7
Корбос
Панайотис
16
Giannis
Oikonomidis
31
Giannis
Masouras
10
Арабули
Бачана
АЕК
4-2-3-1
Паниониос
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос
Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК
Паниониос Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос
Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Паниониос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Паниониос 0:2 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Паниониос Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 АЕК Суперлига
Паниониос 1:2 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига АЕК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Паниониос Суперлига Паниониос 3:1 АЕК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:0 13 9 4 0 24 - 12 31
2. Олимпиакос 12 8 4 0 20 - 5 28
3. ОФИ 12 6 1 5 21 - 14 19
4. Ксанти 0:1 13 6 1 6 12 - 14 19
5. АЕК 0:0 13 5 4 4 18 - 17 19
6. Лариса 12 5 3 4 16 - 15 18
7. Арис Салоники 12 4 5 3 18 - 13 17
8. Панатинаикос 12 4 4 4 12 - 16 16
9. Атромитос 12 4 2 6 19 - 18 14
10. Ламия 12 3 5 4 11 - 16 14
11. Волос 12 4 1 7 13 - 22 13
12. Паниониос 0:0 13 3 4 6 12 - 18 13
13. Астерас 12 3 2 7 14 - 17 11
14. Панаитоликос 12 0 4 8 8 - 21 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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