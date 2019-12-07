Швейцария: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Лугано
0'
1:0
3' Гол
Нуццоло Рафаэль
12' Желтая карточка
Човило Мирослав
23' Желтая карточка
Мвенг Фредди
39' Желтая карточка
Араторе Марко
46' Желтая карточка
Кечкеш Акош
65' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
69' Желтая карточка
Кустодио Оливье
72' Желтая карточка
Джурич Игорь
1:1
73' Гол
Кустодио Оливье
81' Желтая карточка
Andre Luis II
87'
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
6
Pietro
Di
Nardo
16
Сейду
Лео
19
Хайле-Селассие
Марен
14
Нуццоло
Рафаэль
11
Карлен
Гаэтан
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
17
Вечеи
Балинт
70
Араторе
Марко
9
Холендер
Филип
Нёвшатель Ксамакс
3-4-2-1
Лугано
4-1-4-1

Ход матча

3'
Нуццоло Рафаэль
(Pietro Di Nardo)
1:0
12'
 
Човило Мирослав
23'
Мвенг Фредди
 
39'
 
Араторе Марко
46'
 
Кечкеш Акош
46'
Джемайли Арбенит
Ошс Марцис
 
62'
Samir Ramizi
Хайле-Селассие Марен
 
65'
 
Дальмонте Никола
Яо Элож
65'
Карлен Гаэтан
 
69'
 
Кустодио Оливье
72'
Джурич Игорь
 
73'
1:1
Кустодио Оливье
79'
Charles-Andre Doudin
Pietro Di Nardo
 
81'
Andre Luis II
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель
Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 17 11 4 2 39 - 24 37
2. Базель 16 10 3 3 36 - 15 33
3. Санкт-Галлен 16 10 2 4 37 - 21 32
4. Цюрих 16 8 3 5 20 - 26 27
5. Серветт 16 5 6 5 21 - 17 21
6. Лугано 1:1 17 5 6 6 19 - 19 21
7. Сьон 16 5 3 8 24 - 31 18
8. Люцерн 0:1 17 4 3 10 15 - 26 15
9. Нёвшатель Ксамакс 1:1 17 2 7 8 19 - 31 13
10. Тун 16 2 3 11 14 - 34 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...