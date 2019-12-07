Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Лугано
1:0
3' ГолНуццоло Рафаэль
12' Желтая карточкаЧовило Мирослав
23' Желтая карточкаМвенг Фредди
39' Желтая карточкаАраторе Марко
46' Желтая карточкаКечкеш Акош
65' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
69' Желтая карточкаКустодио Оливье
72' Желтая карточкаДжурич Игорь
1:1
73' ГолКустодио Оливье
81' Желтая карточкаAndre Luis II
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
88
Мвенг
Фредди
16
Сейду
Лео
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
3'
12'
23'
39'
46'
65'
69'
72'
73'
1:1
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Лугано Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель
Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|17
|11
|4
|2
|39 - 24
|37
|2.
|Базель
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|10
|2
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Цюрих
|16
|8
|3
|5
|20 - 26
|27
|5.
|Серветт
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|6.
|Лугано
|1:1
|17
|5
|6
|6
|19 - 19
|21
|7.
|Сьон
|16
|5
|3
|8
|24 - 31
|18
|8.
|Люцерн
|0:1
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:1
|17
|2
|7
|8
|19 - 31
|13
|10.
|Тун
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
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