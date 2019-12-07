Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
0:2
Конец матча
Альдосиви
0'
39' Желтая карточка
Ромеро Гастон
0:1
42' Пенальти
Ринкон Себастьян
44' Желтая карточка
Gonzalo Escobar
49' Желтая карточка
Лертора Федерико
58' Желтая карточка
Cain Jair Fara
70' Желтая карточка
Brian Galvan
89' Желтая карточка
Андрада Федерико
90' Желтая карточка
Галеано Леонель
90' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
0:2
90' Гол
Андрада Федерико
90'+6
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
15
Damian
Schmidt
6
Emanuel
Olivera
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
14
Лертора
Федерико
8
Fernando
Zuqui
28
Marcelo
Estigarribia1
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
1
Поцрнич
Лучано
2
Cain
Jair
Fara
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
5
Ромеро
Гастон
14
Ринкон
Себастьян
33
Leandro
Maciel
22
Francisco
Grahl
18
Бертолио
Факундо
10
Андрада
Федерико
Колон
4-4-1-1
Альдосиви
4-1-4-1

Ход матча

39'
 
Ромеро Гастон
42'
0:1
Ринкон Себастьян
44'
Gonzalo Escobar
 
49'
Лертора Федерико
 
51'
Brian Galvan
Лертора Федерико
 
56'
Чанкалай Томас
Gonzalo Escobar
 
58'
 
Cain Jair Fara
60'
Brian Farioli
Cristian Bernardi
 
61'
 
Joaquin Indacoechea
Ромеро Гастон
70'
Brian Galvan
 
77'
 
Верон Гонсало
Ринкон Себастьян
81'
 
Fernando Evangelista
Francisco Grahl
89'
 
Андрада Федерико
90'
 
Галеано Леонель
90'
Luis Miguel Rodriguez
 
90'
0:2
Андрада Федерико

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Колон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви 3:0 Колон Суперлига Альдосиви 0:2 Колон Примера Альдосиви 1:1 Колон Примера Колон 2:0 Альдосиви Примера Б
Альдосиви 2:1 Колон Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Ланус 15 7 5 3 22 - 19 26
5. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 15 7 3 5 15 - 13 24
8. Тальерес Кордоба 15 7 2 6 22 - 18 23
9. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
10. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
11. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
12. Индепендьенте 13 6 3 4 15 - 15 21
13. Арсенал Саранди 14 6 3 5 23 - 19 21
14. Ньюэллс Олд Бойз 14 6 3 5 20 - 16 21
15. Унион Санта-Фе 15 5 4 6 15 - 20 19
16. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба 15 4 6 5 16 - 17 18
18. Банфилд 15 4 5 6 12 - 13 17
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 15 3 6 6 8 - 14 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
24. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Gonzalo Escobar получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ринкон Себастьян из команды Альдосиви забивает с точки!
  • Желтая карточка
    39'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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