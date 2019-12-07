Аргентина: Суперлига 2019-2020
39' Желтая карточкаРомеро Гастон
0:1
42' ПенальтиРинкон Себастьян
44' Желтая карточкаGonzalo Escobar
49' Желтая карточкаЛертора Федерико
58' Желтая карточкаCain Jair Fara
70' Желтая карточкаBrian Galvan
89' Желтая карточкаАндрада Федерико
90' Желтая карточкаГалеано Леонель
90' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
0:2
90' ГолАндрада Федерико
13
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Joaquin Hass
-
25 Brian Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
39'
42'
0:1
44'
49'
58'
70'
89'
90'
90'
0:2
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =5 -12Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Колон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Ланус
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|5.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|8.
|Тальерес Кордоба
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|10.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|11.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|12.
|Индепендьенте
|13
|6
|3
|4
|15 - 15
|21
|13.
|Арсенал Саранди
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|4
|6
|15 - 20
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|18.
|Банфилд
|15
|4
|5
|6
|12 - 13
|17
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|15
|3
|6
|6
|8 - 14
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|24.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
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