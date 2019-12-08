Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Атлетико Тукуман
2:1
Второй тайм: 65'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
10' Желтая карточка
Родригес Денис
25' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
1:0
26' Гол
Javier Fabian Toledo
37' Желтая карточка
Bruno Bianchi
1:1
39' Пенальти
Maxi Rodriguez1
2:1
50' Гол
Javier Fabian Toledo
65'
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
10
Кастеллани
Гонсало
22
Javier
Fabian
Toledo
12
Мелано
Лукас
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Лема
Кристиан
24
Фонтанини
Фабрицио
28
Биттоло
Мариано
10
Формика
Мауро
20
Julian
Fernandez
II
21
Родригес
Денис
7
Леал
Луиш
30
Lucas
Albertengo
11
Maxi
Rodriguez1
Атлетико Тукуман
4-3-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

10'
 
Родригес Денис
25'
Javier Fabian Toledo
 
26'
Javier Fabian Toledo
(Мелано Лукас)
1:0
37'
Bruno Bianchi
 
39'
1:1
Maxi Rodriguez1
50'
Javier Fabian Toledo
(Guillermo Acosta)
2:1
60'
 
Морено Анибал
Родригес Денис
61'
 
Rodrigo Salinas2
Lucas Albertengo

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман Кубок Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Атлетико Тукуман Примера
Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Атлетико Тукуман 2:1 16 8 3 5 17 - 14 27
5. Ланус 15 7 5 3 22 - 19 26
6. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
7. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
8. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
9. Тальерес Кордоба 0:0 16 7 3 6 22 - 18 24
10. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
11. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
12. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
13. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
14. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 15 6 3 6 21 - 18 21
15. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
16. Унион Санта-Фе 0:0 16 5 5 6 15 - 20 20
17. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
18. Сентраль Кордоба 15 4 6 5 16 - 17 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
24. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9


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