Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
2:1
Второй тайм: 65'
Ньюэллс Олд Бойз
10' Желтая карточкаРодригес Денис
25' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
1:0
26' ГолJavier Fabian Toledo
37' Желтая карточкаBruno Bianchi
1:1
39' ПенальтиMaxi Rodriguez1
2:1
50' ГолJavier Fabian Toledo
16
Рохас
Ариэль
12
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
10'
26'
37'
39'
1:1
50'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|16
|8
|3
|5
|17 - 14
|27
|5.
|Ланус
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|6.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|8.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|12.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|13.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|15.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|17.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|18.
|Сентраль Кордоба
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|24.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
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