Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Арена Львов
Колос Ковалёвка
7' Желтая карточкаИльин Олег
1:0
13' ГолРенан Соарес
1:1
29' ГолПарамонов Вадим
30' Желтая карточкаМигунов Александр
2:1
32' ПенальтиТатарков Никита
38' Желтая карточкаБогунов Ярослав
55' Желтая карточкаАлваро
57' Желтая карточкаЛюлька Сергей
21
Гончар
Игорь
11
Жозе
Витор
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Жозе ВиторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 ВелвесПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
-
13 Nazarii Nych
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
7'
13'
1:0
29'
32'
2:1
38'
55'
57'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла
Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 8
|47
|2.
|Заря
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 12
|33
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 12
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:2 Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 30
|20
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 25
|19
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|10.
|Львов
|2:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 31
|15
|11.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
|12.
|Карпаты
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 31
|11
Львов
38.2% (55)
Ничья
37.5% (54)
Колос Ковалёвка
24.3% (35)
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:0 Львов
22.9% (33)
1:2 Колос Ковалёвка
13.9% (20)
0:1 Колос Ковалёвка
9% (13)
2:1 Львов
8.3% (12)
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