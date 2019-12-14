Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
7' Желтая карточка
Ильин Олег
1:0
13' Гол
Ренан Соарес
1:1
29' Гол
Парамонов Вадим
30' Желтая карточка
Мигунов Александр
2:1
32' Пенальти
Татарков Никита
38' Желтая карточка
Богунов Ярослав
55' Желтая карточка
Алваро
57' Желтая карточка
Люлька Сергей
60'
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
74
Марта
Пимента
90
Люлька
Сергей
96
Рафаэль
да
Сильва
11
Жозе
Витор
93
Богунов
Ярослав
9
Татарков
Никита
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
25
Волынец
Евгений
2
Сахневич
Андрей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
26
Мигунов
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
8
Смирный
Евгений
48
Ореховский
Павел
77
Вильхамссон
Арни
7
Лысенко
Владимир
Львов
Колос Ковалёвка

Ход матча

7'
 
Ильин Олег
13'
Ренан Соарес
(Татарков Никита)
1:0
29'
1:1
Парамонов Вадим
(Ореховский Павел)
30'
 
Мигунов Александр
32'
Татарков Никита
2:1
38'
Богунов Ярослав
 
46'
 
Зозуля Алексей
Мигунов Александр
55'
Алваро
 
57'
Люлька Сергей
 

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла
Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 15 2 0 48 - 8 47
2. Заря Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
3. Динамо Киев Заявка 17 10 3 4 35 - 12 33
4. Десна Заявка 17 10 3 4 29 - 12 33
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Колос Ковалёвка 1:2 Заявка 18 6 2 10 17 - 30 20
7. Мариуполь Заявка 17 4 7 6 15 - 25 19
8. Днепр-1 Заявка 17 5 3 9 17 - 26 18
9. Олимпик Донецк Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
10. Львов 2:1 Заявка 18 4 3 11 13 - 31 15
11. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
12. Карпаты Заявка 17 2 5 10 14 - 31 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 2:1 Колос Ковалёвка
Львов
38.2% (55)
Ничья
37.5% (54)
Колос Ковалёвка
24.3% (35)
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:0 Львов
22.9% (33)
1:2 Колос Ковалёвка
13.9% (20)
0:1 Колос Ковалёвка
9% (13)
2:1 Львов
8.3% (12)
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