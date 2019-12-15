Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
1:0
28' Гол
Касами Пайтим
31' Желтая карточка
Леняни Эрмир
1:1
51' Гол
Таулан Сефери
59'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
7
Касами
Пайтим
64
Edgar
Andre
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
30
Laurent
Walthert
16
Сейду
Лео
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
27
Джемайли
Арбенит
3
Janick
Kamber
8
Samir
Ramizi
7
Thibault
Corbaz
6
Pietro
Di
Nardo
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
Сьон
4-5-1
Нёвшатель Ксамакс
5-3-2

Ход матча

28'
Касами Пайтим
(Руиз Жан)
1:0
31'
Леняни Эрмир
 
51'
1:1
Таулан Сефери
(Сейду Лео)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон
Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон Сьон 1:2 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 18 11 5 2 39 - 24 38
2. Базель 0:1 18 11 3 4 40 - 16 36
3. Санкт-Галлен 18 11 2 5 42 - 25 35
4. Цюрих 18 9 3 6 23 - 32 30
5. Серветт 18 7 6 5 28 - 18 27
6. Лугано 0:0 18 5 7 6 19 - 19 22
7. Сьон 1:0 18 6 3 9 25 - 35 21
8. Люцерн 1:0 18 5 3 10 16 - 26 18
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 18 2 7 9 19 - 32 13
10. Тун 18 2 3 13 16 - 40 9
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Таулан Сефери бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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