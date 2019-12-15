Швейцария: Суперлига 2019-2020
Сьон
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Турбийон
Нёвшатель Ксамакс
1:0
28' ГолКасами Пайтим
31' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
1:1
51' ГолТаулан Сефери
68
Руиз
Жан
64
Edgar
Andre
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
31
Patrick3
16
Сейду
Лео
23
Mike
Gomes
55
Джурич
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Edgar AndreПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
88 Думбия СейдуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Zermatten
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сейду ЛеоЗащитник
-
23 Mike GomesЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Dany Cattin
-
22 Safet Alic
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
28'
1:0
31'
51'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +4 =7 -9Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|18
|11
|5
|2
|39 - 24
|38
|2.
|Базель
|0:1
|18
|11
|3
|4
|40 - 16
|36
|3.
|Санкт-Галлен
|18
|11
|2
|5
|42 - 25
|35
|4.
|Цюрих
|18
|9
|3
|6
|23 - 32
|30
|5.
|Серветт
|18
|7
|6
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Лугано
|0:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|7.
|Сьон
|1:0
|18
|6
|3
|9
|25 - 35
|21
|8.
|Люцерн
|1:0
|18
|5
|3
|10
|16 - 26
|18
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|18
|2
|7
|9
|19 - 32
|13
|10.
|Тун
|18
|2
|3
|13
|16 - 40
|9
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