Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:0
Перерыв
Стадион: Ниа Смирны
ПАОК
5
Dias
VII
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос
Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса
ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПАОК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Паниониос Кубок ПАОК 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ПАОК Кубок Паниониос 2:2 ПАОК Суперлига Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 1:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|11
|4
|0
|32 - 6
|37
|2.
|ПАОК
|0:0
|15
|10
|5
|0
|28 - 12
|35
|3.
|АЕК
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|ОФИ
|15
|7
|2
|6
|26 - 18
|23
|5.
|Арис Салоники
|15
|5
|6
|4
|25 - 18
|21
|6.
|Панатинаикос
|15
|5
|6
|4
|16 - 18
|21
|7.
|Ксанти
|15
|6
|2
|7
|12 - 16
|20
|8.
|Атромитос
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|9.
|Лариса
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|10.
|Ламия
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|11.
|Волос
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Паниониос
|0:0
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|13.
|Астерас
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|14.
|Панаитоликос
|15
|0
|5
|10
|8 - 27
|5
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