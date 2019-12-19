Греция: Суперлига 2019-2020

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Паниониос
0:0
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
67
Малерб
Жереми
22
Папагеоргиу
Атанасиос
14
Ставропулос
Димитрис
5
Dias
VII
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Giannis
Oikonomidis
7
Корбос
Панайотис
31
Giannis
Masouras
23
Sotiris
Tsiloulis
27
Giannis
Papanikolaou
10
Арабули
Бачана
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
33
Douglas
Gomes
27
Мишич
Йосип
7
Эль-Каддури
Омар
47
Акпом
Чуба
21
Бисесвар
Диего
Паниониос
4-2-3-1
ПАОК
4-4-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос
Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса
ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПАОК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига ПАОК 4:2 Паниониос Кубок Паниониос 2:1 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Паниониос Суперлига
Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Паниониос Кубок ПАОК 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ПАОК Кубок Паниониос 2:2 ПАОК Суперлига Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 1:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 11 4 0 32 - 6 37
2. ПАОК 0:0 15 10 5 0 28 - 12 35
3. АЕК 15 8 3 4 26 - 18 27
4. ОФИ 15 7 2 6 26 - 18 23
5. Арис Салоники 15 5 6 4 25 - 18 21
6. Панатинаикос 15 5 6 4 16 - 18 21
7. Ксанти 15 6 2 7 12 - 16 20
8. Атромитос 15 5 4 6 24 - 22 19
9. Лариса 15 5 4 6 19 - 22 19
10. Ламия 15 4 6 5 14 - 20 18
11. Волос 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Паниониос 0:0 15 3 4 8 13 - 25 13
13. Астерас 15 3 3 9 16 - 25 12
14. Панаитоликос 15 0 5 10 8 - 27 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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