Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
АЕК
50
Mark
Asigba
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини
Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК
АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|11
|4
|0
|32 - 6
|37
|2.
|ПАОК
|15
|11
|4
|0
|30 - 12
|37
|3.
|АЕК
|0:0
|16
|8
|4
|4
|26 - 18
|28
|4.
|ОФИ
|15
|7
|2
|6
|26 - 18
|23
|5.
|Арис Салоники
|15
|5
|6
|4
|25 - 18
|21
|6.
|Панатинаикос
|15
|5
|6
|4
|16 - 18
|21
|7.
|Ксанти
|0:2
|16
|6
|2
|8
|12 - 18
|20
|8.
|Атромитос
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|9.
|Лариса
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|10.
|Ламия
|0:0
|16
|4
|7
|5
|14 - 20
|19
|11.
|Волос
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Астерас
|2:0
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|13.
|Паниониос
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|14.
|Панаитоликос
|15
|0
|5
|10
|8 - 27
|5
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