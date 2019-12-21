Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
АЕК
0' 35'
30
Теодоропулос
Костас
50
Mark
Asigba
4
Адехо
Даниэль
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
16
Бехарано
Данни
23
Скондрас
Яннис
7
Andreas
Vassilogiannis
10
Тайрон
Густаво
18
Lazar
Romanic
9
Thuram
II
16
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
19
Чигринский
Дмитрий
3
Лопеш
Элдер
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
27
Паулинью
Паулу
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
18
Оливейра
Нелсон
Ламия
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини
Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК
АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
АЕК 2:0 Ламия Суперлига Ламия 0:4 АЕК Кубок Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок
АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 11 4 0 32 - 6 37
2. ПАОК 15 11 4 0 30 - 12 37
3. АЕК 0:0 16 8 4 4 26 - 18 28
4. ОФИ 15 7 2 6 26 - 18 23
5. Арис Салоники 15 5 6 4 25 - 18 21
6. Панатинаикос 15 5 6 4 16 - 18 21
7. Ксанти 0:2 16 6 2 8 12 - 18 20
8. Атромитос 15 5 4 6 24 - 22 19
9. Лариса 15 5 4 6 19 - 22 19
10. Ламия 0:0 16 4 7 5 14 - 20 19
11. Волос 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Астерас 2:0 16 4 3 9 18 - 25 15
13. Паниониос 15 3 3 9 13 - 27 12
14. Панаитоликос 15 0 5 10 8 - 27 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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